Over 4 jaar stikt het van de laadpalen in parkeergarages

In Nederland zijn zo'n 400 parkeergarages, met gemiddeld 450 parkeervakken. In ongeveer twee derde van die garages is op dit moment geen mogelijkheid om elektrische auto's op te laden. En dat moet anders, vindt staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. "Als je met de auto op pad bent, is parkeren in een parkeergarage vaak een goede optie. Hoe fijn is het dan als je je auto makkelijk kwijt kunt en de batterij na je afspraak weer vol zit."

In 2025 heeft 5 procent van de plekken in parkeergarages een laadpunt

Tussen nu en 2025 moet het aantal laadpalen in parkeergarages vertienvoudigen. Dat betekent dat in 2025 gemiddeld 5 procent van de plekken in parkeergarages een laadpunt heeft. Vijf jaar later moet dat gestegen zijn naar 10 procent van de parkeerplaatsen. Die percentages zijn gebaseerd op het totale aantal laadpunten dat de komende jaren naar verwachting nodig is. Bij nieuwe garages en grote verbouwingen van bestaande garages zijn er volgens Europese regels al minimumeisen aan het aantal laadpunten.

Elektrische auto's in parkeergarages brengen een brandrisico met zich mee

Als onderdeel van de afspraken gaan experts, garagebeheerders en gemeenten samenwerken om laadpunten zo slim mogelijk te plaatsen in de garages. Het parkeren van elektrische auto’s in garages brengt een aantal risico’s met zich mee. Laadpalen voor elektrische auto’s in parkeergarages zijn gevaarlijk, vindt het Instituut Fysieke Veiligheid, dat samen met Brandweer Nederland werkt aan een infoblad over de kwestie. Elektrische auto’s kunnen tijdens het laden in brand vliegen en zijn extreem moeilijk te blussen.