Plug-in hybride Cupra Formentor e-Hybrid levert 'groene' prestaties

De Cupra Formentor is het eerste eigen model van Cupra, dat drie jaar geleden werd afgesplitst van Seat als 'zelfstandig' merk. Het Cupra-gamma bestaat momenteel uit de Cupra Leon en Leon Sportstourer, de Cupra Ateca en de Cupra Formentor. Binnenkort komt daar ook de Cupra Born bij. Dat is een afgeleide van de elektrische Volkswagen ID.3. Er komt geen Seat-variant van de ID.3.

Cupra Formentor te koop in vier smaken

Wil je een Cupra Formentor voor je deur, dan heb je de keuze uit een aantal varianten. Van de Cupra Formentor VZ5 - met 390 pk sterke 2,5-liter Audi-vijfcilinder - worden slechts 7000 exemplaren gebouwd. Relevanter voor de consument zijn de Cupra Formentor VZ 2.0 TSI (310 pk) en de e-Hybrid-versies.

e-Hybrid heeft elektrische range van 58 km

Want de plug-in hybride kun je in twee smaken bestellen. Cupra levert de Formentor e-Hybrid (204 pk) en de Formentor VZ e-Hybrid (245 pk). Ze worden aangedreven door een 1,4-liter turbobenzinemotor én een elektromotor. Als de 13 kWh-batterij vol is - dat duurt aan een wallbox zo'n 3 uur en 40 minuten - dan heeft de Cupra Formentor e-Hybrid een elektrische actieradius van maximaal 58 kilometer.

Van 0 naar 100 km/h in precies 7 seconden

Maar goed, bij de sport-suv's gaat het natuurlijk ook om de prestaties. De e-Hybrid met 204 pk gaat in 7,8 seconden van stilstand naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 205 km/h. Zijn 245 pk-broer is iets sneller, met een 0-100 km/h-tijd van 7,0 seconden en een top van 210 km/h. Beide zijn vanaf april te bestellen. Wat ze gaan kosten, is nog niet bekend.