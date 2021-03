Is de Hyundai Kona te groot voor je? Neem dan deze Hyundai Bayon

Consumenten snakken nog steeds naar cross-overs en suv's. En daar springt Hyundai natuurlijk graag op in. De Koreaanse fabrikant heeft in ons land nu vijf modellen in die categorie in het leveringsprogramma staan: de Hyundai Kona, Tucson, Santa Fe, Nexo en Ioniq 5. Wij hebben het idee dat er weinig ruimte bestaat onder de Kona, maar Hyundai heeft toch nog een gaatje gevonden. De Hyundai Bayon is vanaf later dit jaar (voor de zomervakantie) de Benjamin.

In Europa ontworpen voor de Europese markt

Het model is genoemd naar de Franse stad Bayonne, want een voor Europa ontworpen auto moet een Europese naam hebben, vindt Hyundai. Van de achterkant vinden wij de Bayon iets weg hebben van de nieuwe Hyundai i20, met een zwart vlak onder de achterruit en een lichtstrip die de V-vormige achterlichten verbindt. De voorzijde van de suv is erg Kona, met een grote, opengesperde 'mond' en separate dagrijlichten hoog op de neus. Hyundai levert op de Bayon 15-inch stalen velgen of 16-inch lichtmetalen wielen.

Naar verhouding gigantisch infotainmentscherm

In het interieur vallen aan aantal zaken op: de werkelijk enorme pook van de automaat, het optionele (en naar verhouding gigantisch) scherm van het infotainmentscherm, en de ventilatieroosters, die net als bij de nieuwe Hyundai Tucson zijn 'verborgen' in een horizontaal rooster dat de gehele cabine omspant. De Hyundai Bayon is compatible met Apple CarPlay en Android Auto, heeft drie USB-poorten en kan worden voorzien van een draadloze telefoonoplader.

Hyundai Bayon nauwelijks kleiner dan Hyundai Kona

Met een lengte van 4,18 meter, breedte van 1,775 meter en hoogte van 1,49 meter is de Hyundai Bayon nauwelijks kleiner dan de Kona. Het scheelt slechts 2 centimeter in de lengte, 3 centimeter in de breedte en 6 centimeter in de hoogte. De wielbasis van de Bayon is niet meer dan 2 centimeter korter (2,58 tegenover 2,60 meter). In de kofferbak kan tussen de 411 en 1205 liter worden meegenomen. Bij de Kona is dat zelfs minder: 374 - 1156 liter.

Geen elektrische variant, alleen maar benzinemotoren

Er is vooralsnog geen elektrische variant van de Hyundai Bayon beschikbaar. De auto wordt leverbaar met een 1,0-liter T-GDi-benzinemotor met mild hybrid-ondersteuning. In combinatie met de Intelligent Manual Transmission (iMT) van Hyundai levert die 100 pk. Als er wordt gekozen voor de zeventrapsautomaat met dubbele koppeling, dan gaat het vermogen omhoog naar 120 pk. De handgeschakelde iMT-bak koppelt de motor los als de bestuurder het gas loslaat. Dat reduceert het brandstofverbruik.