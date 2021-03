Auto van het Jaar 2021 - Dit waren de tien eerste winnaars ooit

Auto van het Jaar 2021-verkiezing

Bij de Auto van het Jaar 2021-verkiezing buigen autojournalisten uit meer dan twintig Europese landen zich over de automobiele debutanten van het afgelopen jaar. Bij hun verkiezing wegen zaken als design, comfort, veiligheid, zuinigheid, gebruiksgemak, milieuaspecten en value for money een belangrijke rol. Dat heeft in de afgelopen decennia een heleboel voorspelbare winnaars opgeleverd, maar we zien in de inmiddels lange rij ook een aantal verrassende Auto’s van het Jaar. Een duik in het eerste decennium van de bekendste Europese titelstrijd voor nieuwe auto‘s.

1964 – Rover 2000

We stipten het al even aan: de eerste Auto van het Jaar kwam uit Groot Brittannië. Net als de elektrische Jaguar I-Pace, die er dit jaar met de zege vandoor ging. De winnaar van 1964 was de Rover 2000, ook wel bekend als de Rover P6, waarvan later nog een aantal motorvarianten verscheen. De vormgeving van de nieuwe Rover was vrij traditioneel, maar onderhuids had de Brit veel mooie techniek in huis. Ook op veiligheidsgebied sleepte de Rover P6 veel punten in de wacht.

1965 – Austin 1800

Een jaar later gunde de jury de zege aan de Austin 1800, in feite een sterk uitgerekte Mini, wat deze Issigonis-creatie een ongelooflijk ruim interieur opleverde.

1966 – Renault 16

In 1966 was het opnieuw een voorwielaangedreven middenklasser die met de trofee naar huis ging: de Renault 16. Behalve veel ruimte en comfort, bood de grote Renault ook een vijfde deur, destijds een unicum in dit segment.

1967 – Fiat 124

Een stuk conservatiever was de winnaar van 1967: de Fiat 124. Het was een doosachtige vierdeurs sedan, met achterwielaandrijving en weinig technische hoogstandjes. Toch was deze Fiat een lang leven beschoren. Tot 2006 liep het model in het Russische Togliatti nog als Lada van de band. Ook als Seat ging het basisconcept van de Fiat 124 heel lang mee.

1968 – NSU Ro 80

Na de wat bedaagde Fiat 124 was het in 1968 de beurt aan een revolutionaire auto: de NSU Ro 80. Zowel het aalgladde, gestroomlijnde ontwerp, de compacte, trillingsvrije rotatiemotor als de semi-automaat spraken tot de verbeelding. Helaas werd de NSU Ro 80 geplaagd door veel motorische problemen, waardoor deze Duitse revolutionair op een flop uitdraaide.

1969 – Peugeot 504

Bij de winnaar van 1969, de Peugeot 504, roemde de jury vooral het design, het comfort, de wegligging en de mooie achterwielophanging. Het was het begin van een lange en glansrijke carrière voor deze Franse limousine.

1970 – Fiat 128

De Fiat 128 mag dan hetzelfde hoekige design hebben als de Fiat 124, onderhuids was hij stukken moderner. In navolging van de Autobianchi Primula, had de Fiat 128 een dwars geplaatste motor en voorwielaandrijving. Alleen was een grote derde of vijfde deur, zoals de Primula had, voor Fiat nog een brug te ver. Toch vond de Auto van het Jaar-jury de auto vernieuwend genoeg om hem de verkiezing van 1970 te gunnen.

1971 – Citroën GS

Voorwielaandrijving was hot, begin jaren 70. Maar dat was zeker niet het enige dat de Auto van het Jaar 1971 te bieden had. De compacte Citroën GS bood door zijn hydropneumatische vering dezelfde vliegend-tapijtervaring als de grote Citroën DS, en de compacte luchtgekoelde boxermotoren waren zuinig en onderhoudsarm. En remmen deed de lichte GS als de beste, dankzij zijn vier schijfremmen rondom.

1972 – Fiat 127

In 1972 ging de zege wederom naar Fiat, dit keer naar de 127. Deze voorwielaandrijver was een maatje kleiner dan de 128 en zijn design maakte hem zeer geschikt voor een hatchback-carrosserie. Toch werd de Fiat 127 pas een jaar na zijn introductie met derde deur leverbaar.

1973 – Audi 80

Pas in het tiende jaar van de verkiezing gaat de trofee weer naar een Duitse auto. De winnaar is een op het oog vrij conservatieve sedan: de Audi 80. Toch is het een belangrijke auto. Een jaar later presenteerde Volkswagen zijn voorwielaangedreven Passat, een auto die onderhuids vrijwel identiek was aan de Audi 80. Daarmee had de Audi indirect een flinke impact op het voortbestaan van Volkswagen, dat te lang had geteerd op de hopeloos verouderde Volkswagen Kever.