De elektrische Mercedes EQC is opeens 10.000 euro goedkoper geworden

"De EQC is nu nog aantrekkelijker', schrijft Mercedes in zijn persbericht. En dat was ook broodnodig ook, want qua verkopen gaat het niet zo lekker met de elektrische suv uit Stuttgart. Sinds 2019 zijn er zo'n 900 stuks van verkocht. Ter vergelijking: de Audi E-Tron zit op ruim 8000 exemplaren en de Jaguar I-Pace op bijna 4800.

Mercedes EQC met elektrisch bereik van 413 kilometer

Hoe dan ook, de 10.000 euro lagere prijs zal mogelijk iets doen voor de zakelijke markt. Immers, eerst viel de Mercedes EQC met 33.000 euro in de 21 procent-categorie, nu nog met 23.000 euro. Aan de aandrijflijn verandert niets. De EQC heeft twee elektromotoren, die samen 408 pk en 760 Nm leveren. Zijn 80 kWh-batterij zou goed moeten zijn voor een actieradius van maximaal 413 kilometer.

EQC 400 Business Solution ook te krijgen als AMG

Voor 68.095 euro levert Mercedes de EQC 400 4Matic Business Solution. Precies 8000 euro duurder is de EQC 400 4Matic Business Solution AMG. Die is herkenbaar aan zijn andere grille en zijn sportiever ogende AMG-bumpers. Bovendien is hij uitgerust met onder meer een sportstuur, pedalen van geborsteld staal en met zwart nepleer en microvezel beklede sportstoelen.