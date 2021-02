Aantal elektrische auto's en hybrides op Marktplaats groeit explosief

Dat percentage van 62 procent zegt op zichzelf niet zoveel, om eerlijk te zijn. Stel dat er in 2019 en 2020 respectievelijk 5 en 8 elektrische auto's op Marktplaats stonden, dan is de stijging al 60 procent. En Marktplaats geeft niet prijs hoeveel elektrische auto's er dan precies te koop stonden. Toch zal dat aantal natuurlijk best behoorlijk zijn. Vorig jaar was 20 procent van alle nieuw verkochte auto's in Nederland volledig elektrisch.

Volkswagen Golf staat het vaakst op Marktplaats

Het lijstje met de meest aangeboden auto's op Marktplaats blijft voorlopig in ieder geval vol staan met de gebruikelijke modellen. Op nummer één en twee staan de Volkswagen Golf en Volkswagen Polo, gevolgd door de BMW 3-serie, Renault Clio en Ford Focus. Het meest gezocht wordt er op Mercedes (1 miljoen keer) en BMW (800.000 keer).

Top 10 - Meest aangeboden auto's op Marktplaats

Volkswagen Golf Volkswagen Polo BMW 3-serie Renault Clio Ford Focus Opel Corsa Opel Astra Mercedes C-Klasse Ford Fiesta Audi A3

Veel Nederlanders overwegen elektrische auto

Steeds meer Nederlanders (31 procent) vinden brandstofverbruik belangrijk als ze voor een auto kiezen, zo blijkt uit een onderzoek van Marktplaats onder 1100 automobilisten. Zo'n 20 procent geeft aan voor een elektrisch model te zullen kiezen. Ruim 66 procent van de autokopers weet vooraf precies wat voor merk en model het moet worden. Meer dan de helft zegt nauwelijks technische kennis te hebben. Driekwart van de ondervraagden vraagt familie of vrienden om mee te komen om een proefrit te maken.

Duurste Marktplaats-auto's in Naarden

Interessant is ook gemiddelde verkoopwaarde van auto's op Marktplaats. In Naarden (Noord-Holland) is die het hoogst (9945 euro) en in Valthermond (Drente) het laagst (3639 euro). De meeste autoadvertenties worden online gezet in Noord-Brabant (meer dan 3 miljoen), gevolgd door Gelderland (net geen 2 miljoen).