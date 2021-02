Lees Auto Review 3! Tesla Model 3 op levensgevaarlijk BMW 3-serie-terrein

De afschrikwekkende waarschuwing is voor de Tesla Model 3, die wij op het circuit tegenover de BMW 3-serie hebben gezet. Overleeft hij de confrontatie? Lees het snel! Want er is meer ...

Dacia Sandero Stepway: wie wil er nog een Clio?

In een tijd waarin corona Nederland in een beklemmende greep houdt, is elke leuke afleiding meegenomen. De nieuwe Dacia Sandero Stepway blijkt – toch wel een tikje onverwacht – uitstekend op die taak berekend. Hoe langer je erin rijdt, hoe breder de lach.

Audi RS E-Tron GT: rijden met Audi’s elektrische supersedan

Is het flauw om de Audi RS E-Tron GT te vergelijken met de Porsche Taycan? Nee, zeker niet. Beide auto’s zijn onderhuids immers verregaand hetzelfde. En bovendien … als jonge bokser sputter je toch ook niet tegen als je de nieuwe Muhammad Ali wordt genoemd?

Seres 3: spreek uw boodschap in na de piep

2021 is het jaar van de Chinese automerken. De Seres 3 rijdt prima, maar er zijn toch wat ergernissen, waardoor de Seres voor te veel sores zorgt. Waarom hebben merken uit China toch de neiging om zoveel mogelijk waarschuwingspiepjes in auto’s te bouwen

21 pagina’s met de populairste occasions

Nooit kochten meer mensen een occasion dan vorig jaar. Hoog tijd voor ons om eens naar de populairste occasions op de markt te kijken. Waar moet je op letter als je er een koopt? Wat betaal je voor een goed exemplaar?

In Auto Review nummer 3 schrijven we over meer dan 30 auto's, van heel bereikbaar (Kia Stonic) tot door bijna niemand te betalen (Bentley Flying Spur). Wil je heerlijk wegdromen bij al dat moois? Bestel de nieuwste Auto Review dan via onze webshop. Want dat is de coronaveiligste manier ...