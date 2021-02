Uitgelegd: waarom is er ophef over de naam Jeep Cherokee?

In 1974 introduceerde Jeep de eerste generatie Cherokee; inmiddels is de Amerikaanse fabrikant toe aan de vijfde generatie (vanaf 2014). Het model is genoemd naar een Amerikaanse indianenstam, de Cherokee. In 1994 lanceerde Jeep de Grand Cherokee. Wij reden twee jaar geleden nog met het topmodel van de nieuwste generatie: de meer dan 700 pk sterke Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

De Cherokee Nation wil dat Jeep met de naam stopt

De naam Cherokee is controversieel geworden. Leiders van de Cherokee Nation - de grootste Cherokee-stam in de Verenigde Staten - willen dat Jeep de suv een andere naam geeft. Bedrijven en sportteams moeten ophouden met het gebruiken van Indiaanse namen, beelden en mascottes, vindt Chuck Hoskin Jr. van de Cherokee Nation. "Het is niet echt een eer dat onze naam achterop een auto staat."

Washington Redskins veranderden eindelijk hun naam

Vorig jaar besloot het American Football-team van Washington zijn naam te veranderen van Washington Redskins naar Washington Football Team. Ook gebruikt het team zijn bekende indianentooi-logo niet meer. De Cleveland Indians - een baseballteam uit Cleveland, Ohio - hebben besloten om hun naam eveneens te veranderen.

Jeep Cherokee is culturele toe-eigening, vinden Indianen

Volgens Jeep is de naam van de Cherokee zorgvuldig uitgezocht en eert hij de "nobelheid, dapperheid en trots" van de Indianen. Waarop Hoskin Jr. zei: "De beste manier om ons te eren, is door iets te leren over onze zelfstandige regering, onze rol in de Amerikaanse geschiedenis en onze historie, cultuur en taal. En het zou ook goed zijn om het gesprek met ons aan te gaan over culturele toe-eigening.