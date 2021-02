Sinds 2017 heeft Kia precies 213 exemplaren van de Stinger verkocht. En veruit het grootste deel daarvan is waarschijnlijk uitgerust met een 2,0-liter turbomotor of een 2.2 CRDi-turbodiesel. Want voor het topmodel met 3,3-liter twinturbo V6 moest je voorheen bijna een ton betalen. En hoe goed de auto ook is, dat gaat natuurlijk niemand doen.

Kia Stinger waagt zich in vaarwater BMW 3-serie

Dus misschien zijn er nu wel liefhebbers te vermurwen om in de buidel te tasten voor een Kia Stinger 3.3 T-GDI V6. Want de prijs is gezakt van ruim 97.000 euro naar precies 89.995 euro. Nog steeds enorm veel geld voor een Kia, maar de Stinger is dan ook een enorm goede auto. Hij staat voor het toegenomen vertrouwen van Kia, dat met de Stinger gewoon rechtstreeks de BMW 3-serie aanvalt.

Is het een sedan of vierdeurs coupé?

De Kia Stinger is een sportief gelijnde sedan (Kia zegt zelf liever 'vierdeurs coupé') met achterwielaandrijving of vierwielaandrijving. De 3.3 T-GDI V6 met 4WD heeft standaard een achttraps automaat en levert een vermogen van 366 pk en 510 Nm koppel. Van stilstand naar 100 km/h gaat in slechts 5,4 seconden. De topsnelheid van de Stinger is 270 km/h.

Facelift vooral aan achterzijde zichtbaar

Maar dan de recente facelift, die aan de voorkant niets om het lijf heeft. Aan de achterkant valt op dat de lichtunits een andere indeling hebben gekregen. Bovendien is de rode balk ertussen nu een led-balk, terwijl dat voorheen alleen een reflectorband was. Uiteraard zijn er nieuwe lichtmetalen wielen beschikbaar voor de Kia Stinger (18 en 19 inch). In het interieur zien we een groter infotainmentscherm.