Veel klachten over kinderziektes elektrische Volkswagen ID.3

Het Financieele Dagblad spreekt over een 'klachtenregen'. Bezitters van een Volkswagen ID.3 hebben niet alleen te maken met elektronische storingen en problemen met het navigatiesysteem, maar zijn kennelijk ook ontevreden over de actieradius en het gebruiksgemak. Dat laatste herkennen wij. In onze test van de Volkswagen ID.3 waren we niet blij met bepaalde bedieningselementen op het dashboard.

Resultaten Autowereld-actieradiustest

Klachten over de actieradius komen vaker voor bij elektrische auto's. Met iedere elektrische auto die wij op de redactie hebben, doen wij een actieradiustest (zo ook met de Volkswagen ID.3). En bij allemaal blijkt dat ze - in ieder geval op de snelweg - hun opgegeven bereik met geen mogelijkheid halen. Iets wat voor brandstofauto's natuurlijk ook geldt, maar daarin heb je er minder last van. Tanken kan overal en is zo gebeurd.

Al voor introductie softwareproblemen

Al voor de introductie van de Volkswagen ID.3 waren er softwareproblemen. In Wolfsburg hebben ze met man en macht gewerkt om die voor de lancering op te lossen, maar dat is niet helemaal gelukt. Uitstellen van de ID.3 kon/wilde Volkswagen niet, dus heeft de fabrikant een elektrische auto op de markt gebracht die in feite niet voor de volle 100 procent af is.

Volkswagen ID.3 krijgt software-update

Vorig jaar al kondigde Volkswagen een software-update aan. Die komt volgende maand beschikbaar en moet de eventuele storingen die ID.3-rijders ervaren oplossen. De update gebeurt niet 'over the air', zoals dat heet, maar moet bij de dealer gebeuren. Voor de update worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht.