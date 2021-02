Top en flop: het goede en slechte nieuws van week 7

+ Top - Nieuwe Nissan Qashqai is een elektrische auto, maar dan net even anders ...

Hoe bedrieglijk is de tijd? Wij hebben het idee dat de Nissan Qashqai al een eeuwigheid op de Nederlandse markt is. Maar sinds 2007 zijn er pas twee generaties van de populaire crossover geweest. Dit is de derde, die een nu een moeilijker concurrentieveld treft dan veertien jaar geleden. Heeft de nieuwe Nissan Qashqai genoeg in huis om weer een monstersucces te worden?

+ Top - Nieuwe Porsche 911 GT3 is 17 seconden (!) sneller op de Nordschleife

Wat heb je er als consument aan dat de Porsche 911 GT3 zo snel is op de Nordschleife? In principe niets, maar de 911 GT3 is wel een auto die vermogende liefhebbers kopen om eens flink los te gaan op het circuit. Hij is de hardcore lichtgewicht versie van de Porsche 911. En hij is zelfs te bestellen met een rolkooi achterin …

+ Top - Jaguar Land Rover neemt radicale beslissing: Jaguar wordt volledig elektrisch

Jaguar heeft zijn nieuwe toekomststrategie aangekondigd: Reimagine. In het kort komt het erop neer dat het Britse autoconcern sterk gaat inzetten op elektrificatie; het merk Jaguar wordt vanaf 2025 zelfs volledig elektrisch. Is dat positief? Ja, wat ons betreft wel. Want misschien is deze aanpak nodig om Jaguar na jaren ploeteren eindelijk uit de misère te trekken.

- Flop - Wil je een betrouwbare auto? Koop geen Tesla, Jaguar, Alfa Romeo of Land Rover!

Mooie februari-traditie: het Amerikaanse J.D. Power-betrouwbaarheidsonderzoek. Staat de Japanse merken weer bovenaan? Het antwoord is deels 'ja', want Porsche en Kia komen het Japanse onderonsje verpesten op plek twee en drie. En welke fabrikanten staan onderaan? Zijn dat de usual suspects?

- Flop - Dit is het gevaarlijkste stukje snelweg in Nederland!

Het Nederlandse wegennet is relatief veilig, dus moeten we de woorden 'gevaarlijkste stukje snelweg' enigszins nuanceren. Maar er is één stukje snelweg in Nederland (1 kilometer) waarop de meeste ongelukken gebeuren. En dat is de A7 bij knooppunt Zaandam.

- Flop - De Honda HR-V had een auto van ieder ander merk kunnen zijn

Honda gaat met de HR-V de verkeerde kant op. De eerste generatie Honda HR-V uit 1998 is een designicoon, de tweede uit 2013 een knappe, best onderscheidende auto, en deze derde … tsja … een nietszeggende suv die van ieder ander merk had kunnen zijn.