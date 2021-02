Krijg je modderlaarzen bij de elektrische Porsche Taycan Cross Turismo?

De Porsche Taycan werd in 2015 voor het eerst onthuld, als Porsche Mission E Concept. Drie jaar later kreeg hij gezelschap van de Porsche Mission E Cross Turismo Concept: een stationwagon met meer grondspeling en wat ruig plastic op de flanken. Het was al vrij snel duidelijk dat niet alleen de Mission E in productie zou gaan (als Taycan), maar ook de Cross Turismo.

Stukken meer bagageruimte in de Cross Turismo

En dit jaar is het zover. De Porsche Taycan-reeks wordt uitgebreid met de Cross Turismo, die niet alleen stukken meer bagageruimte biedt dan zijn sedanbroer, maar ook wat meer offroadkwaliteiten. Nou moet je dat laatste natuurlijk met een gezonde snuf zout nemen, want een Porsche Taycan Cross Turismo koop je alleen maar voor de looks. De modder zoek je er niet mee op.

Specificaties van de Porsche Taycan Cross Turismo

Porsche heeft nog geen specificaties bekendgemaakt van de Taycan Cross Turismo, maar daar kunnen we natuurlijk gemakkelijk naar raden. De 'gewone' Taycan is er grofweg in vier smaken: Taycan, Taycan 4S, Taycan Turbo en Taycan Turbo S. Alleen de eerste heeft achterwielaandrijving, de rest heeft 4WD.

Porsche Taycan Turbo S heeft een vermogen van 761 pk

De Porsche Taycan heeft 408 pk en een actieradius van maximaal 431 kilometer (zonder Performance Battery Plus). Als je kiest voor de Porsche Taycan 4S heb je 530 pk tot je beschikking en moet je na 408 kilometer dringend op zoek naar een laadpaal (zonder Performance Battery Plus). Beide topmodellen - de Turbo en Turbo S - komen respectievelijk tot 680 pk/452 kilometer en 761 pk/416 kilometer.