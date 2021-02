Verschil Opel Mokka en Opel Crossland: je moet eens raden welke het kleinst is

Eind 2020 beet de vernieuwde Opel Crossland het spits af met de nieuwe Vizor-neus, geïnspireerd op het front van de Opel Manta A uit de jaren zeventig. Van voren lijken de Mokka en Crossland dus sterk op elkaar, maar er zijn ook veel verschillen. Welke compacte Opel-suv past het beste bij jou?

Opel Mokka vs. Crossland: uiterlijk en afmetingen



Als je de twee Opels van opzij bekijkt, is er een duidelijk onderscheid. De Crossland heeft vrij ronde vormen, terwijl de Mokka juist heel strak is. Let maar eens op de C-stijlen en de motorkap. Verder is het derde zijruitje van de Crossland een stuk groter dan bij de Mokka. Ten slotte staat de Opel Mokka hoger op de wielen dan de Opel Crossland.



De Opel Crossland (4217 mm) is niet alleen 6,6 cm langer dan de Opel Mokka (4151 mm), hij is ook 7,1 cm hoger (1605 mm vs. 1534 mm). Kijken we naar de wielbasis, dan is de Crossland de Mokka met 4,7 cm de baas (2604 mm vs. 2557 mm). Om plaats te bieden aan het accupakket, heeft de Mokka-e trouwens een iets langere wielbasis (2561 mm) dan de benzine- en dieselversies. De nieuwe Mokka is in vergelijking met zijn voorganger flink afgevallen, maar hij is nog altijd iets zwaarder dan de Crossland. Zo heeft de Crossland 1.2 Turbo met 130 pk een kentekengewicht van 1163 kg. Bij de Mokka met dezelfde motor is dat 1175 kg.



Opel Mokka vs. Crossland: interieur en ruimte

De Mokka is de eerste Opel die is voorzien van het nieuwe Pure Panel. Dat is een dashboard dat - à la Mercedes - uit twee grote digitale panelen bestaat, die optisch één geheel vormen. De Crossland heeft nog een traditioneel instrumentarium met analoge meters en een separaat multimediascherm.



Gezien de buitenafmetingen, is het geen verrassing dat de Crossland de ruimste van de twee is. Vooral de knie- en hoofdruimte achterin zijn beter voor elkaar. En hoe zit het met de bagageruimte? Ook daarmee verslaat de Crossland zijn jongere broertje: 410 vs. 350 liter. Bij de Mokka-e is dit zelfs maar 310 liter. Toch is de Mokka de betere vakantie-auto voor mensen met een vouwwagen of caravan. Er mag 1200 kg geremd gewicht aan de Mokka-haak. Bij de Crossland is dit slechts 840 (benzineversies) tot 870 kg (diesel). De elektrische Mokka-e mag daarentegen helemaal geen aanhanger trekken.

Opel Mokka vs. Crossland: motoren

Ook als we de elektrische Mokka-e buiten beschouwing laten, zijn er op het gebied van de aandrijflijnen nog wel verschillen tussen de twee crossover-broers. Het motorengamma begint bij de Opel Crossland met een turboloze 1,2-liter driecilinder motor met 83 pk, gecombineerd met een handgeschakelde vijfbak. Die aandrijflijn ontbreekt in het Mokka-gamma. De volgende stap bij de Crossland is diezelfde motor mét turbo en 110 pk, gekoppeld aan een zesbak (0-100 in 10,9 s, top 187 km/h). Bij de Mokka is de basismotor ook een driecilinder 1.2 met turbo, maar dan met 100 pk (0-100 in 10,6 s, top 188 km/h).



Over de krachtigste versies zijn beide modellen wel eensgezind. Ook die hebben de driecilinder 1.2 in de neus, maar dan met 130 pk. Daarmee sprint de Mokka in 9,1 s naar de 100 km/h en haalt hij een top van 202 km/h. De Crossland komt tot een honderdsprint van 9,9 s en een top van 201 km/h. Dat de Mokka ondanks zijn hogere gewicht ietsje sneller is, dankt hij aan zijn gunstige Cw-waarde van 0,32. De sterkste variant is in beide gevallen ook leverbaar met een automatische versnellingsbak, maar bij de Crossland is dat een zestraps automaat, terwijl de Mokka een achttraps bak heeft.



“Over de gehele linie is de Opel Mokka duurder dan de Crossland. ”

Wil je per se een viercilinder in je Mokka of Crossland? Dan moet je voor de 1.5 CDTI kiezen. Overigens laat het dieselgamma ook weer verschillen zien. De Mokka 1.5 CDTI heeft 110 pk en is gekoppeld aan een manuele zesbak. De handgeschakelde Crossland 1.5 CDTI heeft dezelfde motor, maar de dieselende Crossland-rijder kan ook voor een 6-traps automaat kiezen. Dan krijgt hij er bovendien 10 pk bij.



Opel Mokka vs. Crossland: uitvoeringen en prijzen

Mert hun uitrustingsvarianten lopen de Mokka en de Crossland aardig met elkaar in de pas. De basisuitvoering heet in beide gevallen Edition, en ze kennen ook allebei een Elegance, GS Line en Ultimate. De Business Elegance is daarentegen uniek voor de Mokka en alleen de Crossland kent de Business Edition. Om het een beetje overzichtelijk te houden, beperken we ons bij het vergelijken van de prijzen tot een viertal versies.

Mokka 1.2 T 100 pk Edition € 26.299 Crosssland 1.2 T 110 pk Edition € 25.849

Mokka 1.2 T 100 pk Bus. Elegance € 26.899 Crossland 1.2 T 110 pk Bus. Edition € 25.749



Mokka 1.2 T 130 pk GS Line € 31.799 Crossland 1.2 T 130 pk GS Line € 27.849

Mokka 1.2 T 130 pk aut. Ultimate € 36.499 Crossland 1.2 T 130 pk aut. Ultimate € 34.399