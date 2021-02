De Honda HR-V had een auto van ieder ander merk kunnen zijn

Misschien moeten we de auto in het echt zien, maar zo op het eerste gezicht is er weinig opzienbarends aan de Honda HR-V. Vergelijk hem met de eveneens vandaag onthulde Nissan Qashqai. Die heeft weliswaar een evolutionair design heeft, maar straalt wel op een aantrekkelijke manier zijn Nissan-identiteit uit.

Nieuwe Honda HR-V heeft weinig overbodige lijnen

Nu zou je kunnen zeggen dat Honda weinig identiteit heeft, maar auto's ontwerpen kan het Japanse merk wel degelijk. Kijk naar de schattige Honda E en de talloze superleuke modellen die in Japan worden geleverd, zoals de Honda N-Box en de Honda S660 Roadster. Het design van de Honda HR-V is vooral clean, met weinig overbodige lijnen. Het opvallendste element van de suv is de verticale grille met de knijpende koplampen.

Alleen met hybride-aandrijflijn op de markt

De Honda HR-V - die nu te bestellen is en eind dit jaar op de markt komt - heeft altijd een hybride-aandrijflijn. Specificaties weten we nog niet, maar we gaan ervan uit dat we de motor uit de Honda Jazz in de HR-V gaan terugzien: een 1.5 Hybrid met 109 pk. Er zullen ongetwijfeld sterkere versies verschijnen. De 2.0 Hybrid-aandrijflijn uit de Honda CR-V bijvoorbeeld, die goed is voor 215 pk.