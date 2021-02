Dit is het gevaarlijkste stukje snelweg in Nederland!

Automobilisten die uit de richting Purmerend komen en richting Amsterdam moeten, zullen het stukje kennen. Het gaat om de bocht naar links die je moet maken om van de A7 op de A8 te komen. Volgens de stichting Incident Management Nederland (IMN) is het een van de weinige plekken in Nederland waar doorgaand verkeer een afslag moet nemen om zijn weg te vervolgen. Vorig jaar was de bocht van de A7 naar de A8 het toneel van 43 ongelukken. Daarmee is hij de 'gevaarlijkste' kilometer in het Nederlandse snelwegnet.

Gevaarlijkste stuk bij de Van Brienenoordbrug

Kijk we naar wegvlakken met een lengte van 5 kilometer, dan komt een usual suspect als gevaarlijkste naar boven: de A16 ter hoogte van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam. Vorig jaar moesten de bergingsdiensten daar 98 keer uitrukken (min 15 procent ten opzichte van 2019). Op andere wegdelen daalde het aantal ongelukken harder (de A10 in Amsterdam-West ging van 112 in 2019 naar 55 in 2020), wat vooral het gevolg is van het lagere aantal files vorig jaar door de coronacrisis.