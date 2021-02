3 voordelen en 3 nadelen van de elektrische Aiways U5

+ Voordeel 1: De beenruimte achterin de Aiways U5

Er zijn maar weinig elektrische suv's waarin lange mensen achter zichzelf kunnen zitten. De Aiways U5 is er daar een van.

+ Voordeel 2: Zo snel als een komeet?

Leuk detail dat je alleen ziet als je flink doorrijdt: het blauwe balletje op de horizontale snelheidsmeter verandert in een heuse komeet.

+ Voordeel 3: Je kont is de startknop

Net als bij Tesla en Polestar is er geen startknop in de Aiways U5: parkeer simpelweg je achterwerk in de bestuurdersstoel en gáán.

- Nadeel 1: Kleinste lettertype ter wereld

De getallen van de boordcomputer verschijnen in het linker scherm maar staan geschreven in 's werelds kleinste lettertype.

- Nadeel 2: Geen navigatiesysteem in de Aiways U5

Je kunt navigeren via je telefoon, maar de Aiways U5 heeft zelf geen navigatiesysteem. Een EV mocht toch de weg naar stroom kunnen vinden?

- Nadeel 3: Slechte vertaling van Chinees naar Engels

In de menu's is de vertaling van Chinees naar Engels soms wat apart: de laadstekker is bijvoorbeeld de 'charge gun'. Poef. Paf.