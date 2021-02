Jaguar Land Rover neemt radicale beslissing: Jaguar wordt volledig elektrisch

Je kunt er donder op zeggen tegenwoordig: als een autofabrikant een nieuwe strategie aankondigt, staat elektrificatie centraal. En zo ook bij Jaguar Land Rover. De kwakkelende Britse autofabrikant heeft inmiddels een aantal plug-in hybrides in het leveringsprogramma en één elektrische auto (de Jaguar I-Pace), maar dat moeten er de komende jaren veel meer worden.

Jaguar wordt vanaf 2025 een volledig elektrisch merk

Land Rover introduceert binnen nu en vijf jaar zes volledig elektrische modellen, waarvan de eerste pas in 2024. In die zin gaat het er bij Jaguar een stuk rigoureuzer aan toe. Want in 2025 moet Jaguar een volledig elektrisch luxemerk zijn geworden. En dat betekent dat er geen modellen met een verbrandingsmotor meer worden verkocht, alleen EV's.

Jaguar XJ is geschrapt, komt ooit wel weer terug

Er zou een elektrische opvolger van de Jaguar XJ komen, maar die is geschrapt, zo heeft de nieuwe Jaguar Land Rover-topman Thierry Bolloré bevestigd. De nadruk bij Jaguar ligt nu op het ontwikkelen van de elektrische platformarchitectuur die vanaf 2025 voor alle modellen gebruikt gaat worden. Er komt in de toekomst wel weer een Jaguar XJ op de markt, maar in welke vorm, dat is nog niet bekend.

Bij Land Rover wordt in het aantal modellen gesneden

Volgens Bolloré worden alle dieselmodellen van Jaguar Land Rover in de komende vijf jaar uitgefaseerd. Ook wordt er bij Land Rover in het aantal modellen gesneden. De terreinwagen- en suv-bouwer gaat zich toeleggen op zijn populairste auto's. Wonderlijk genoeg heeft Bolloré ook gezegd dat Jaguar Land Rover gaat investeren in brandstofceltechnologie. De eerste waterstofprototypes zouden al rondrijden.

Gaan er ontslagen vallen bij Jaguar Land Rover?

Jaguar Land Rover gaat bovendien reorganiseren. De fabrikant heeft het de laatste jaren moeilijk en stapelt verlies op verlies. Het woord 'ontslagen' valt niet in de persinformatie over de Reimagine-strategie, maar het is duidelijk dat er de komende tijd ook op het personele vlak wat gaat gebeuren. De managementstructuur moet platter, aldus Bolloré, en er gaat gesneden worden in de overhead.

Meest winstgevende luxefabrikant ter wereld

Jaarlijks gaat Jaguar Land Rover 2,5 miljard pond investeren in elektrificatie en connected-diensten. Ook wordt de samenwerking op techgebied met moederbedrijf Tata hechter. Het uiteindelijke doel is om in 2025 weer een positieve cashflow te genereren. Sterker nog, Bolloré wil van Jaguar Land Rover "een van de meest winstgevende luxefabrikanten ter wereld" maken.