De Alpha Motor Corporation is een Californische startup, die nu twee elektrisch voertuigen in ontwikkeling heeft. Er is de Alpha Icon - een compact bedrijfswagentje - en er is de Ace. Die laatste is 4,18 meter lang en daarmee zit hij 1 centimeter onder de Audi TT en is hij precies even lang als de Alpine A110.

Alpha Ace als kleine Peugeot 504 Coupé

Zoals je op de foto's kunt zien, heeft de Ace enigszins karikaturale proporties, met flinke ballonbanden en een bolhoedachtige daklijn. Gezien door de wimpers heeft hij iets weg van jaren zeventig-coupés als de Peugeot 504 Coupé en Lancia 2000 HF Coupé. Het interieur van de Ace is extreem minimalistisch, met een stuur, een scherm, en that's it.

Elektrische actieradius van 400 kilometer

De tweezitter heeft een 75 kWh-batterij, waarmee hij een elektrische actieradius van zo'n 400 kilometer moet kunnen halen. Het wagentje - dat in 6 seconden naar 100 km/h sprint - komt in 2023 op de Amerikaanse markt en moet dan 32.000 tot 39.000 dollar gaan kosten (tussen de 26.000 en 32.000 euro).

Alpha Ace Performance Edition

Alpha heeft de Ace nu nóg gaver gemaakt met twee speciale edities. De minst opvallende is de Alpha Ace Performance Edition, die je herkent aan zijn achterspoilertje, dikke retrowielen, bredere wielkasten en prominentere voorspoiler. De Ace Performance Edition heeft vierwielaandrijving - de gewone Ace alleen achterwielaandrijving - en gaat in 4,6 seconden naar 100 km/h.

Alpha Ace Jax een soort Porsche 911 Safari

De ultieme Alpha Ace, wat ons betreft, is de Jax. Het karretje doet ons denken aan een Porsche 911 Safari, met zijn grotere grondspeling, zijn rek op het dak, zijn stootbumpers voor en achter, en zijn extra lampen. Opvallend is dat de Alpha Ace Jax een vierzitter is, met twee kleine suicide doors die toegang bieden tot de achterbank. Hij gaat in de Verenigde Staten tussen de 38.000 en 48.000 dollar kosten (30.000 - 40.000 euro).