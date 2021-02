Elon Musk houdt 'Tesla Roadster kan vliegen'-kolder gewoon vol

Elon Musk was te gast bij presentator Joe Rogan. En tijdens de meer dan drie uur durende podcast ging het ook over de aankomende Tesla Roadster. Voor wie het is vergeten: dat wordt een elektrische sportwagen met 10.000 Nm koppel, een actieradius van 1000 kilometer en een topsnelheid van meer dan 400 km/h. Althans, volgens Elon Musk.

Tesla Roadster uitgesteld van 2020 naar 2022

De tweede generatie Tesla Roadster - van de eerste generatie is een exemplaar door SpaceX de ruimte in geschoten - werd in 2017 onthuld en zou in 2020 op de markt komen. Die deadline leek in 2017 al ambitieus en dat bleek hij uiteraard ook. De Tesla Roadster is uitgesteld. Musk zei een paar weken geleden dat hij de sportwagen pas in 2022 verwacht.

Tesla Roadster met optioneel SpaceX-pakket

Volgens hem is de Roadster straks te bestellen met het optionele SpaceX-pakket. De auto heeft dan niet alleen elektromotoren om hem aan te drijven, maar ook raketten die werken met luchtdruk. Musk roept dat die dingen zullen zorgen voor een extra acceleratieboost. Ook zouden ze omgedraaid kunnen worden om te helpen bij het afremmen.

Zweven en vliegen, een meter van de grond

En alsof dat nog niet krankzinnig genoeg is, zal de Tesla Roadster ook kunnen zweven, zo vertelt Musk aan Rogan. "Ik wil dat hij kan zweven. En ik ben aan het uitzoeken hoe we dat kunnen doen zonder mensen in gevaar te brengen. Misschien dat-ie een meter van de grond kan zweven. Als je dan neerstort, is de ophanging aan gort, maar leef je wel nog."

Elon Musk roept ook vaak maar wat

Het nut ervan? Geen idee. Is het waar? Is het niet waar? Musk zou in theorie natuurlijk gelijk kunnen hebben: misschien vliegt de Tesla Roadster echt. Maar wij durven onze handen er wel voor in het vuur te steken dat dit onzin is. Musk heeft een flair voor publiciteit. Hij krijgt wonderlijke dingen voor elkaar, dat moeten we hem nageven, maar hij roept soms ook gewoon maar wat.