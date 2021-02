Top en flop: het goede en slechte nieuws van week 6

+ Top - Eerste review: de Audi E-Tron GT is een Porsche Taycan, maar minder wild ...

Is het flauw om de Audi E-Tron GT te vergelijken met de Porsche Taycan? Nee, zeker niet. Beide zijn onderhuids immers verregaand hetzelfde. En daar is helemaal niets mis mee. Wij zijn fan van de Porsche Taycan, dus stonden we te popelen om met het topmodel van de E-Tron GT-reeks op pad te gaan: de Audi RS E-Tron GT.

+ Top - Die gekke Audi A2 komt terug, als volledig elektrische auto

De huidige generatie Audi A1 is waarschijnlijk de laatste. De kosten om hem te elektrificeren wegen niet op tegen de opbrengsten, aldus Audi-baas Markus Duesmann. In plaats daarvan komt de Audi A2 terug. Hij wordt een elektrische auto en gaat samen met de Audi Q2 de rol van instapmodel overnemen van de A1.

+ Top - Oude Land Rover Defender kan geen afscheid nemen, gaat weer in productie

De Land Rover Defender doet een 'Phil Collins-je'. Want die Britse zanger (en drummer) is ook al jaren bezig om met pensioen te gaan, met eerste de First Final Farewell Tour en daarna de Not Dead Yet Tour. De Land Rover Defender houdt het echter kort. Zijn afscheidstournee bestaat uit slechts 25 auto's.

- Flop - Code Rood! Waarom elektrische auto's je 's winters in de kou laten staan ...

Sneeuwpret, ijspret, Elfstedenkoorts - het winterse weer stemt iedereen vrolijk. Ja toch? Nou, niet dus als je met een elektrische auto op pad wilt gaan. Een EV laat je veel eerder in de kou staan dan verwacht. En wel om de volgende redenen …

- Flop - BMW heeft schijt aan jullie mening! De veel te grote nieren blijven ...

BMW is behoorlijk in de verdediging gedrukt. Er is online veel kritiek op het design van de nieuwe BMW 4-serie, de BMW M3 en M4, en de elektrische BMW iX (wij vinden ze ook niet per se mooi). Maar BMW zegt geen boodschap te hebben aan alle negatieve commentaren. "Wij zijn er niet om het iedereen naar de zin te maken", aldus designbaas Domagoj Dukec.

- Flop - Bij deze trajectcontroles werden de meeste snelheidsboetes uitgedeeld

Trajectcontroles worden duidelijk aangegeven, en van de meeste weten we inmiddels wel waar ze staan. Maar toch waren trajectcontroles in 2020 goed voor bijna 2 miljoen snelheidsboetes. Bij deze tien trajectcontroles gingen we (jullie) het vaakst de fout in ..