Terugblik op een succesmodel: waarom de Nissan Qashqai een icoon is

De Nissan Qashqai is geen suv. Maar het is al helemaal geen terreinwagen en zeker geen saaie compacte middenklasser. Het is een compacte crossover, die je tegenwoordig overal ziet. Kijk uit het raam en er staat ongetwijfeld zo’n auto in je eigen straat, misschien zelfs wel op je eigen oprit.

Vijftien jaar geleden was een crossover echter nog een zeldzaamheid. Niet iedereen had dan ook door dat Nissan met de Qashqai iets heel slims bedacht had. In 2006 ging het doek van de Qashqai, op de autosalon van Parijs. Mensen waren niet alleen verbaasd over het uiterlijk, maar ook over de naam. Qashqai, hoe schrijf je dat? En wat betekent het eigenlijk? Is het een exotisch drankje uit Japan, bij voorkeur te bestellen op een zwoele zomeravond?



De Nissan Qashqai was een gok

Nissan wist wel beter. Het merk had de Almera nog in de prijslijst staan, maar die viel niet zo op tussen de vele concurrenten. Wat doe je dan? Het idee: om te concurreren met auto’s als de Volkswagen Golf en de Ford Focus, moet je geen schaamteloze imitatie maken. Nissan vond het tijd voor reuring, het segment moest worden opgeschud met iets wat niemand nog kende. De Almera-opvolger werd dan ook een auto die – in de positieve zin van het woord – nergens op leek.

Het was spannend of de Qashqai aan zou slaan. Toen in 2004 een conceptversie werd gepresenteerd, was de pers nog niet overenthousiast. Was dit het beste van twee werelden (suv en hatchback) of juist het tegenovergestelde?



Nissan besloot door te zetten, ondanks de kritiek. En dat was verstandig. De Qashqai – niet genoemd naar een exotische drank, maar naar een Iraans nomadenvolk – bleek daadwerkelijk het beste van twee werelden te zijn. De zitpositie was hoger, zodat je een beter zicht had op de weg. Tegelijk waren de afmetingen compact en daardoor hoefde je niet te vrezen voor smalle straatjes in een oude binnenstad, of uren te zoeken naar een parkeerplek. Bovendien zag hij er nét even wat stoerder uit. Er kwam zelfs een versie met vierwielaandrijving, zodat je met de Qashqai elke sneeuwstorm kon doorstaan.

Verrassende mijlpaal voor de Qashqai

Hoewel Nissan vermoedde dat de Qashqai best een succes kon worden, was er wel enige verbazing toen de eerste bestellingen werden geplaatst. Het merk hoopte op 100.000 orders per jaar, maar toen de compacte crossover in 2007 eenmaal in de showroom stond, ging het veel harder.

“Na vier jaar, zes maanden en 23 dagen waren een miljoen Qashqais gebouwd”

Alleen in Nederland werden in het eerste verkoopjaar meer dan 5000 Qashqais besteld. De levertijd liep op tot 15 maanden. Als het zo doorging, zou het voorspelde aantal van 100.000 verkochte modellen per jaar makkelijk overtroffen worden. Daarom werden in de fabriek in Sunderland extra mensen aangenomen om aan de vraag te kunnen voldoen. De teller bleef maar doorlopen. Na vier jaar, zes maanden en 23 dagen had Nissan al een miljoen Qashqais gebouwd in Sunderland.



Qashqai krijgt facelift en wordt cashcow

In 2008 kwam een nieuwe variant: de Qashqai +2. Deze had een langere wielbasis en een derde zitrij. Twee jaar later kreeg de crossover een uitgebreide facelift, vooral aan de voorkant zag je de verschillen goed. Toen de eerste Qashqai uitzwaaide, had Nissan er gemiddeld 200.000 per jaar verkocht. Jawel, de Qashqai werd een cashcow.



Een nieuwe Nissan Qashqai in 2014 en in 2021

In 2014 werd de eerste Qashqai afgelost en konden we de nieuwe Quashqai testen. Hij werd langer, breder, lager, stoerder, chiquer en veiliger. Nederland hield, ondanks de toegenomen concurrentie, nog altijd van de auto. Weer kochten ruim 5000 mensen er een. De Qashqai+2 verdween, maar wie een zevenzitter wilde, kon kiezen voor de X-Trail. Het succes bleef aanhouden. Tot nu toe zijn ruim drie miljoen exemplaren verkocht in Europa en wereldwijd ruim vijf miljoen.

De derde generatie van de Nissan Qashqai (2021) wacht een zware taak, met zoveel concurrenten. Maar Nissan blaakt van het zelfvertrouwen: er kan maar één merk de uitvinder van een heel nieuw autosegment zijn.