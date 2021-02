Waarom Elon Musk-fans denken dat de nieuwe Tesla Roadster kan vliegen

Ook had Musk vorig jaar mei lak aan de coronaregels: hij opende de Tesla-fabriek in Fremont terwijl dat niet mocht. En op Twitter ligt de 49-jarige topman regelmatig overhoop met de autoriteiten. Zo klaagde de Amerikaanse beurswaakhond hem twee jaar geleden aan wegens fraude na een bericht over het van de beurs halen van Tesla.

Tesla-fanboys hangen Elon Musk aan de lippen

Toch wordt de Canadese Amerikaan van Zuid-Afrikaanse afkomst verafgoodt door miljoenen. Tesla-fanboys wereldwijd hangen aan zijn lippen en beschouwen iedere tweet als een nieuw hoofdstuk in het Bijbelboek van Elon. Dat daarbij hun kritisch denkvermogen naar de achtergrond verdwijnt, is al net zo wonderlijk als het feit dat veel Amerikanen Donald Trump op zijn woord geloven.

Over het gekke stuur van de Tesla Model S

Begin februari verscheen er een artikel op de website InsideEVs.com. Het ging over het gekke stuur van de vernieuwde Tesla Model S, dat lijkt op een stuurknuppel van een vliegtuig, een zogenoemde yoke. Het stuurwiel – waarvan de bovenkant is afgezaagd – zou een voorproefje zijn op dat van de kersverse Tesla Roadster, die in 2022 in productie gaat en stukjes kan vliegen, zo schreef de auteur.

Het stond er echt: 'de Tesla Roadster heeft naast elektrische motoren ook raketaandrijving, waarmee hij kleine stukjes kan vliegen.' Het ging een aantal reaguurders op InsideEVs te ver. Was dit een grap, vroegen ze zich af? Satire? Nee, want één en één is natuurlijk gewoon twee: Elon Musk heeft getweet dat de volgende Roadster kan vliegen (op 19 november 2017, om precies te zijn) en het Model S-stuur ziet er uit als een stuurknuppel.

De Tesla Roadster krijgt raketaandrijving! Punt.

Onzin, wisten enkele 'nuchtere' Tesla-adepten in de commentaarsectie: de raketten die de Roadster krijgt, zijn er om superscherpe bochten te kunnen maken, maar die functionaliteit mag je straks alleen op de racebaan gebruiken. Weer iemand anders wist zeker dat de boosters bedoeld zijn voor een maximale acceleratie. Want dát de aankomende Tesla Roadster over Space Shuttle-aandrijving zal beschikken, staat vast, aldus de Tesla-aanhangers. Elon Musk heeft het getweet. En ja, dan is het waar ...