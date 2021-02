Hoeveel verschilt de elektrische Audi E-Tron GT van de Porsche Taycan?

Voorlopig is de Audi E-Tron GT er in twee versies: de E-Tron GT en de RS E-Tron GT. Beide zijn vierwielaangedreven en delen hun aandrijflijn met de Porsche Taycan. De specificaties van de E-Tron GT zijn precies gelijk aan die van de Taycan 4S. Zijn twee elektromotoren leveren 476 pk en 630 Nm. Een boostfunctie stuwt die cijfers enkele seconden lang op naar 530 pk en 640 Nm. Op de sprint naar 100 km/h moet de E-Tron GT de Taycan 4S nét voorlaten. Het verschil is 0,1 seconde (4,1 tegenover 4,0). De topsnelheid van de Audi ligt ook heel iets lager: 245 tegenover 250 km/h.

Audi RS E-Tron GT blijft nét onder de Porsche Taycan Turbo

De Audi RS E-Tron GT dan. Die is te vergelijken met de Porsche Taycan Turbo, maar is duidelijk minder krachtig. In de normale modus schoppen zijn elektromotoren het tot 598 pk en 830 Nm. In boost mode komen ze tot 646 pk en 830 Nm (680 pk en 850 Nm voor de Porsche Taycan Turbo). Dat resulteert in een sprint van stilstand naar 100 km/h in 3,3 seconden (3,2 voor de Porsche) en een top van 250 km/h (260 voor de Taycan). Er is dus duidelijk een keuze gemaakt binnen het Volkswagen-concern: een Audi mag niet boven een Porsche uitkomen.

Batterij zit na 23 minuten weer voor 80 procent vol

Uiteraard heeft de Audi E-Tron GT dezelfde 800 Volt-techniek als de Porsche Taycan aan boord. Daarmee is het mogelijk om extreem snel te laden. Volgens Audi zit het 83,7 kWh-batterijpakket van de E-Tron al na 23 minuten aan een 270 kW-snellader weer voor 80 procent vol. Het is mogelijk om in 5 minuten 100 kilometer actieradius bij te laden. De Audi E-Tron GT heeft een actieradius van meer dan 487 kilometer (WLTP). De Porsche Taycan 4S is er met 71 of 83,7 kWh-batterij. Die laatste komt ruim 460 kilometer ver (WLTP). Dus de Audi pakt daar net een voordeeltje.

Audi kiest voor een conventioneler dashboard in de E-Tron GT

Het verschil tussen de E-Tron GT en de Taycan zie je het duidelijkst in het interieur. Porsche kiest voor een minimalistische cockpit met een gebogen digitale cockpit zonder randen en twee schermen op de middenconsole. De Audi maakt gebruik van duidelijk conventioneler dashboard, dat veel overeenkomsten vertoont met dat van andere Audi-modellen. Achterin is plaats voor 405 liter bagage (Porsche: 407) en voor in de 'frunk' kan ook nog ruim 80 liter worden meegenomen.

Audi en Porsche wegen beide meer dan 2200 kilo

De Audi E-Tron GT is 4,99 meter lang, 1,96 meter breed en 1,41 meter hoog. En daarmee is hij heel iets langer (3 centimeter) en heel iets hoger (2 centimeter) dan de Porsche Taycan. Een lichtgewicht is hij uiteraard niet. Door de zware batterijen legt de E-Tron GT meer dan 2200 kilo in de schaal. Net zoals bij de Porsche voel je die kilo's onderweg nauwelijks, zo ondervonden wij tijdens onze eerste testrit (lees hier onze eerste review van de Audi E-Tron GT).

In mei op de markt voor meer dan 100.000 euro

Audi brengt de E-Tron GT vanaf mei op de Nederlandse markt. Wat het model gaat kosten, is nog niet bekend, maar reken sowieso op een bedrag van boven de 100.000 euro voor de instapper. De RS E-Tron GT zal richting de 150.000 euro gaan. We verwachten dat er nog meer varianten van de E-Tron GT komen. Porsche heeft recent een Taycan met alleen achterwielaandrijving onthuld, dus daarvan komt vast ook een E-Tron GT-versie. Komt er een topmodel boven de RS E-Tron GT? Dat is lastig te zeggen. Audi mag Porsche niet in de weg zitten natuurlijk.