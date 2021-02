Aiways U5

De Aiways U5 krijgt het voordeel van de twijfel omdat we geen andere elektrische suv weten die zo veel ruimte biedt voor 40 mille. Een Audi E-Tron kost ruim 60.000 euro, een Tesla Model X dik 90.000 euro. De importeur van de Aiways U5 ziet hem als een concurrent van de Skoda Enyaq iV. Wij halen de populaire Kia e-Niro en de spraakmakende Citroën ë-C4 er ook bij. Voor de opties denken we comfortverhogend, dus aan adaptieve cruisecontrol, een panoramadak en stoelverwarming. De Aiways U5 heeft geen ingebouwd navigatiesysteem, maar wel Apple CarPlay, zodat je kunt navigeren via je telefoon. Vooruit dan maar.

Aiways U5 (63 kWh, vanaf 39.950 euro)

Premium-uitvoering voor 43.850 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Apple CarPlay - standaard

Panoramadak - standaard

Stoelverwarming - standaard

Totaal: 43.850 euro



Goedkoper: Skoda Enyaq iV

Skoda kiest ervoor om de Enyaq iV een scherpe basisprijs te geven, maar potentiële kopers direct een omvangrijke optielijst onder de neus te schuiven. Alles wat het leven aan boord van de elektrische auto aangenaam maakt, is leverbaar. Als je maar betaalt. Wij beperken ons tot de vier afgesproken opties, maar je kunt het veel duurder maken.

Skoda Enyaq iV 60 (58 kWh, vanaf 40.780 euro)

Basisuitvoering voor 40.780 euro

Adaptieve cruisecontrol - 1200 euro

Apple CarPlay - standaard

Panoramadak - 990 euro

Stoelverwarming - 490 euro

Totaal: 43.460 euro







Goedkoper: Kia e-Niro

We hebben geluk: de DynamicPlusLine-uitvoering van de Kia e-Niro voldoet precies aan onze wensen. Hij is 3500 euro duurder dan de basisversie, maar met een totaalprijs van 42.495 euro blijft-ie keurig onder de Aiways U5 en de Skoda Enyaq iV. Daar staat tegenover dat de ruimte niet zo weldadig is als in de andere twee.

Kia e-Niro 64 kWh (64 kWh, vanaf 38.995 euro)

DynamicPlusLine-uitvoering voor 42.495 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Apple CarPlay - standaard

Panoramadak - standaard

Stoelverwarming - standaard

Totaal: 42.495 euro







Goedkoper: Citroën ë-C4



Je wilt een elektrische suv en hebt 40 mille te spenderen. Dan kun je de nieuwe Citroën ë-C4 overwegen. Het is de kleinste auto op deze pagina, maar dat geeft niet als je weinig kinderen en/of spullen hebt. Wij storen ons meer aan het financiële plaatje: onze wensenlijst vraagt om een luxe uitvoering en het accupakket is ‘maar’ 50 kWh.

Citroën ë-C4 (50 kWh, vanaf 38.190 euro)

Shine-uitvoering voor 40.740 euro

Adaptieve cruisecontrol -standaard

Apple CarPlay - standaard

Panoramadak - 800 euro

Stoelverwarming - 250 euro

Totaal: 41.790 euro