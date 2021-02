De ergste sneeuwval is voorbij, maar de gladheid duurt voort. Regionaal vriest het de komende nachten streng (kouder dan -10 graden). Plaatselijk kan het later in de week zelfs zeer streng vriezen, met meer dan 15 graden vorst. En dat is niet erg bevorderlijk voor de gladheidsbestrijding op de wegen, want strooizout werkt niet goed als het -7 graden of kouder is.

Strooizout brengt het vriespunt van water omlaag

Strooizout werkt als volgt: het mengt zich met water, ijs of sneeuw en vormt zo pekel. Doordat pekel een lager vriespunt heeft dan water, zal het minder snel bevriezen, en zorgt het er zo voor dat er minder gladheid optreedt. Na het strooien van zout moet er voldoende verkeer zijn om een goede menging te krijgen. Momenteel is er echter niet zoveel verkeer.

Komende nachten daalt de temperatuur naar -15

Dat is één probleem. Het tweede is dus dat strooizout onder de -7 graden steeds minder goed werkt. Komende nacht liggen de minima tussen de -6 en -11. Later in de week worden de nachten nog kouder en kan de temperatuur lokaal dalen naar -15. Wegen kunnen dan toch regionaal glad zijn, ondanks dat er veel strooizout op ligt.