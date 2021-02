Bevroren laadpoort: zie eerst maar eens weg te komen ...



Buiten vriest het dat het kraakt. Je elektrische auto is veranderd in één grote ijsschots. Rond de laadpoort is sneeuw samengeklonterd en veranderd in een bevroren massa. Zie dan de laadkabel maar eens los te krijgen ... Bij Tesla kun je de auto vanaf afstand (via een app) ontdooien, maar dat is beslist niet bij elke EV het geval.

Zeker als de laadpoort op de neus van je elektrische auto zit, raakt de boel tijdens het rijden snel bevroren. Sneeuw en ijs gaat in de kieren zitten van de klep voor de laadpoort. Dat wordt dan binnen een kruikje met warm water vullen en de boel ontdooien. Ga er geen kokend water overheen gieten. Dan blijft er namelijk water in de scharnieren van het deksel voor de laadpoort staan en bevriest de boel nóg sneller. Zodat je bij thuiskomst de auto helemaal niet meer aan de wallbox of laadpaal kunt aansluiten ...

Snelladen gaat tráág: even geduld a.u.b.

En áls het je al lukt om je elektrische auto aan de laadkabel te koppelen, dan moet je aan de snellader niet heel veel haast hebben. Het opladen van de batterijen duurt namelijk veel langer dan bij temperaturen boven het vriespunt; hoe kouder het is, des te trager de accu's stroom opnemen. Daar hebben ze dan geen trek in.

Opladen van de batterijen gaat het snelst als deze op bedrijfstemperatuur zijn. Hiervoor kun je het beste met een volledig opgeladen accu van huis vertrekken, zodat het accupakket is opgewarmd als je na een langere rit bij de snellader aankomt. En als je de mogelijkheid hebt, zoek dan een overdekte laadplek op, bijvoorbeeld in een parkeergarage. Daar is het een stuk warmer dan buiten, en dat vindt de accu lekker.

Beperkt bereik: ga slim om met stroom

Bij lage temperaturen haal je minder kilometers uit je batterijen. Lees onze recente actieradiustests met de Seres 3, de Tesla Model 3 en de Volkswagen ID.4 er maar op na. Wanneer de thermometer onder het vriespunt duikt, is het helemaal matig gesteld met de actieradius van je EV.

Probeer het stroomverbruik zo veel mogelijk te beperken, door onder meer je snelheid aan te passen. In een elektrische auto kost het bakken energie om het interieur op een behaaglijke temperatuur te krijgen, tot zo'n 3 kWh/100 km. Gebruik liever de elektrische stoelverwarming: dat scheelt al gauw 25 procent stroom.

Maximum koppel vanaf 0, óók onder 0 ...

Het leuke van een elektrische auto is z'n acceleratievermogen. Vanaf stilstand heb je meteen alle koppel van de elektromotor tot je beschikking. Oók als het glad is. Dat vergt een beheerste rijstijl. Op een besneeuwde ondergrond, hebben de aangedreven wielen het heel moeilijk om het elektrische vermogen overgebracht te krijgen op de ondergrond. En een geleidelijke dosering van het stroompedaal helpt je nog energie besparen ook!

Hetzelfde geldt voor regeneratief remmen. Bij sommige elektrische auto's zoals de Aiways U5 is de vertraging niet heel spectaculair, wanneer je het rechter pedaal loslaat, maar in een Tesla Model 3 probeer je one pedal driving al gauw tot kunst te verheffen. Dat kan op een gladde ondergrond resulteren in spectaculaire schuivers. Je wielen staan al gauw eerder stil dan de auto zelf. Geleidelijk het stroompedaal op laten komen is het credo.