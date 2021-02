Elon Musk: 'Koop nooit een Tesla uit de eerste productieseries!'

Opmerkelijk, de topman van een autofabrikant die zijn kopers het advies geeft om te wachten met kopen. Elon Musk deed zijn uitspraak in een interview met de Amerikaanse consultant Sandy Munro, die in 2018 in een YouTube-video de bouwkwaliteit van Tesla onder de loep nam. "Als mensen mij vragen: 'wanneer moet ik een Tesla kopen?', dan vertel ik ze dat ze er gelijk in het begin bij moeten zijn, of dat ze moeten wachten totdat de productie is gestabiliseerd"

Lastig om alle kleine details goed te krijgen

Musk: "Als de productie is gestart en de aantallen gaan hard omhoog, dan is het voor ons lastig om alle kleine details goed te krijgen. Dus als je er zeker van wilt zijn dat je een goede auto krijgt, dat moet je de hele vroege exemplaren hebben, of de auto's die van de band lopen als de productie eenmaal op niveau is. Dat zijn de momenten waarop de kwaliteit optimaal is."

Tesla staat bekend om zijn barslechte kwaliteit

Tesla heeft een barslechte reputatie op het gebied van kwaliteit. Op social media gaan honderden, zo niet duizenden verhalen rond over bumpers die eraf vallen, panoramadaken die wegvliegen, wielophangingen die instorten, en nog veel meer. "We hebben onze sluitnaden en lakkwaliteit eind vorig jaar verbeterd", aldus Musk. Als een van de problemen noemt hij dat in een eerder stadium de exterieurlak niet voldoende de tijd kreeg om te drogen. Dit omdat de productie snel door moest.

Productie is hel, aldus Tesla-baas Elon Musk

"Het bouwen van prototypes is relatief gemakkelijk en leuk", legt Musk uit, "maar serieproductie met betrouwbare onderdelen voor een betaalbare prijs is ongelofelijk moeilijk. Productie is hel." En dat zal ongetwijfeld zo zijn, maar dat een baas van een autofabrikant zijn klanten afraadt om auto's uit bepaalde series te kopen, is natuurlijk ongelofelijk. Tesla's zijn dure auto's. Wat interesseert de klant het nou dat serieproductie een hel is? Die wil (en verdient) een hoogkwalitatieve EV.