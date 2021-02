De ministerraad is akkoord gegaan met enkele voorstellen van demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Hij wil de boetes voor een paar ernstige vergrijpen flink omhoog hebben, zoals voor het in je hand hebben van een mobiele telefoon tijdens het rijden en het geen voorrang verlenen aan een ambulance of brandweerauto. De sancties voor beide overtredingen gaan van 240 euro naar 340 euro.

Boetes ook voor onnodig links rijden omhoog

Ook ben je meer geld kwijt als je wordt gepakt voor onnodig links rijden. Of als je onderweg bent met een minderjarig kind dat niet in de gordel zit. De politie schrijft daar nu nog 140 euro voor uit, maar dat gaat later dit jaar naar 240 euro. Tenminste, als de voorstellen van Grapperhaus door de Tweede Kamer wordt goedgekeurd.

Lage snelheidsovertredingen worden goedkoper

Door de boetes voor minder ernstige vergrijpen omlaag te brengen, denkt de minister het draagvlak in de samenleving te vergroten. Wie straks minder dan 10 km/h boven de maximumsnelheid rijdt, betaalt een 15 procent lagere boete dan nu het geval is. Het parkeren op een parkeerplek voor gehandicapten kost je dan 300 euro in plaats van 390 euro.