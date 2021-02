Top en flop: het goede en slechte nieuws van week 5

+ Top - Vernieuwde Tesla Model 3 (2021) snoert critici de mond

De volledig elektrische Tesla Model 3 (2021) is vernieuwd. Daar zie je niets van, maar je voelt het wel degelijk. We namen de Long Range-versie van de Model 3 voor een paar dagen mee voor een hernieuwde kennismaking.

+ Top - De nieuwe DS 4 is een Citroën C4 met kapsones

DS staat iets hoger op de automobiele ladder dan Citroën. Of althans, dat wil DS staan … Het modellengamma was jarenlang vrij karig - met alleen de DS 3 Crossback en DS 7 Crossback - maar nu begint er schot in de zaak te komen. Dit is de nieuwe DS 4.

+ Top - Elektrische Audi E-Tron GT voortijdig op het web

Het was de bedoeling dat de Audi E-tron GT volgende week officieel zou worden onthuld. Maar zoals wel vaker gebeurt, zijn de beelden van de ongecamoufleerde productieversie voortijdig op het web beland.

- Flop - De 4 redenen waarom jij geen elektrische auto wilt hebben

Afgelopen jaar was 20 procent van de in Nederland nieuw verkochte auto’s elektrisch. In 2019 was dat 13,7 procent. Gaan elektrische auto’s binnenkort het straatbeeld bepalen? Dacht het niet.

- Flop - Premie autoverzekering fors omhoog, vooral voor BMW-rijders

Door de coronacrisis rijden we minder en maken we minder brokken. Maar voor de autoverzekering maakt dat kennelijk niks uit. In 2020 steeg de gemiddelde premie met 50 euro op jaarbasis. BMW-rijders moeten zelfs 100 euro meer ophoesten.

- Flop - Autoverkopen januari 2021: verkoop Tesla Model 3 daalt met bijna 100 procent

De autoverkopen van januari 2021 vallen flink tegen. Showrooms zijn gesloten en klanten blijven massaal weg. De eerste maand van 2021 was de slechtste januarimaand van de eeuw. Zijn er lichtpunten?