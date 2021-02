Foto's Audi E-Tron GT voortijdig op het web

Boosdoener is dit keer CocheSpias, een Spaanstalige site die wel vaker 'lekkage' in de autowereld blootlegt. Gelukkig is Audi heel dicht bij de conceptversie van de E-tron GT gebleven, wat betekent dat het Audi-neefje van de Porsche Taycan nog steeds een imposante, extreem lage (ca. 1,38 meter) vierdeurs sedan is.

Wat dit ongecamoufleerde witte exemplaar heel duidelijk laat zien, is dat de 'grille' een donkergrijze omlijsting kent. Hierdoor heeft de Audi E-tron GT meer 'smoel' dan veel andere elektrische auto's. Van opzij lijkt de productieversie sprekend op het studiemodel. Al zal de oplettende carspotter zien dat de auto doodgewone portiergrepen krijgt, terwijl die bij de concept car uit 2018 nog onzichtbaar waren weggewerkt.

Basisversie Audi E-tron GT

De aandrijftechniek van de Audi E-tron GT komt overeen met die van de Porsche Taycan, waarvan onlangs ook een basisversie met alleen achterwielaandrijving verscheen. Die Taycan (zonder toevoeging) kun je bestellen met een 79,2-kWh batterij en 408 pk (actieradius: 414 kilometer), of met een 93,4-kWh batterij met 476 pk (actieradius: 489 kilometer). De witte Audi op de gelekte foto's ziet er ondanks zijn imposante ontwerp redelijk basic uit, dus die zou weleens dezelfde instaptechniek aan boord kunnen hebben.

E-tron GT RS



Maar Audi zou Audi natuurlijk niet zijn, als er geen Quattro- of RS-versies zouden komen. Sterker nog, Audi gaf eind vorig jaar al te kennen dat het met een RS op de proppen komt, met 598 tot 646 pk (overboostmodus) en 830 Nm. Daarmee lanceert de elektrische Audi je in 3,5 seconden naar de 100 km/h.

Het bereik op één acculading zou meer dan 400 km zijn. Of er ooit een Audi E-tron GT komt met dezelfde aandrijflijn als de Porsche Taycan Turbo S (761 pk, 1050 Nm), valt te bezien. Waarschijnlijk blijft die toptechniek voorbehouden aan het sportwagenmerk binnen het Volkswagen-concern.

Houd deze site in de gaten voor meer technische details en foto's van onder meer het definitieve interieur van de nieuwe Audi E-tron GT.