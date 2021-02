Gelekt! Zo ziet de elektrische Volkswagen ID.6 eruit

Daarmee bedoelen we dat de Volkswagen ID.6 de langere versie is van de ID.4, met plek voor zeven inzittenden in plaats van vijf. Deze gelekte foto's komen uit China, waar de ID.6 door de joint-venture SAIC-Volkswagen wordt gebouwd. In Europa krijgt de auto mogelijk een iets ander uiterlijk dan deze Chinese variant.

Productieversie van Volkswagen Roomzz Concept

De Volkswagen ID.6 is de productieversie van de Volkswagen ID. Roomzz Concept uit 2019. Afgelopen december kwam onze spionagefotograaf de elektro-suv al tegen in het hoge Scandinavische noord, waar hij enigszins vermomd was als Peugeot. De ID.6 staat op hetzelfde MEB-platform als de ID.4, maar is zo'n 30 centimeter langer, met een wielbasis die 20 centimeter is gegroeid.

Volkswagen ID.6 met 204 pk en 77 kWh-batterij

Hij is er met achterwielaandrijving of als 4WD. We gaan ervan uit dat de ID.6 in dezelfde gradaties op de markt komt als de ID.4. Dat betekent dat hij er sowieso komt met 52 kWh- en 77 kWh-batterij komt. De actieradius van die laatste ligt op zo'n 500 kilometer. De achterwielaangedreven ID.6 heeft een 204 pk sterke elektromotor.