Waarom de elektrische Apple Car onderhuids een Hyundai wordt

De Apple Car wordt gebaseerd op het nieuwe E-GMP-platform van Hyundai, zo meldt Apple-website iCreate. Het Electric Global Modular Platform vormt ook de basis voor de Hyundai Ioniq 5, die zeer binnenkort wordt onthuld. Mogelijk zal Kia ook de productie van de Apple Car op zich nemen. Het zou voor Apple een erg lang, duur en moeilijk proces worden om zelf de benodigde assemblage-infrastructuur op te zetten. Kijk maar hoeveel problemen Tesla ermee heeft gehad.

Wordt de Apple Car zo sportief als een Porsche?

iCreate haalt Apple-analist Ming-Chi Kuo aan. Volgens hem krijgt de Apple Car een actieradius van meer dan 500 kilometer. Aan een snellader zou de batterij van de auto binnen 18 minuten weer op 80 procent laadniveau zitten. Opvallend is dat Apple recent Porsche-ingenieur Manfred Harrer heeft ingehuurd. Harrer was bij de Duitse sportwagenfabrikant verantwoordelijk voor de chassistechniek, dus het lijkt erop dat Apple zijn elektrische auto sportieve rijeigenschappen wil meegeven.

Waarom Apple een eigen auto wil, is niet duidelijk



Apple werkt al sinds 2014 aan Project Titan. Eerst met als doel een elektrische auto te ontwikkelen, later alleen met het oog op autonome software (in 2019 ontsloeg Apple nog bijna tweehonderd Project Titan-medewerkers) en nu toch weer aan een EV. Het is echter niet helemaal duidelijk wat Apple nou met een personenauto wil. De marges op consumentenelektronica zijn vele malen hoger dan de marges op auto's. En bovendien stapt de techgigant over vier jaar in een markt die al boordevol gevestigde concurrenten zit.

Apple Car wordt mogelijk bij Kia in de VS gebouwd

Volgens een Koreaanse nieuwssite wil Apple 3,6 miljard dollar in Kia steken. Naar verluidt tekenen de bedrijven op 17 februari een overeenkomst. De Apple Car zou mogelijk geproduceerd gaan worden bij Kia Motors Manufacturing Georgia in de Amerikaanse stad West Point, Georgia, waar op dit moment de Kia Sorento, Kia Telluride en Kia Optima van de band lopen. Apple hoopt vanaf 2025 ongeveer 100.000 Apple Cars per jaar te kunnen maken.