3 voordelen en 3 nadelen van de elektrische Volkswagen ID.3

Kijken we puur naar zijn stroomverbruik, actieradius en snellaadkunsten, dan slaagt de Volkswagen ID.3 met vlag en wimpel. Opvallend genoeg gaat Volkswagen de mist in op het gebied van de bediening: de menu's zitten onduidelijk in elkaar en we kunnen moeilijk wennen aan de aanraakvlakken op het stuur. Na een week in de ID.3 vonden wij dit zijn drie voordelen en drie nadelen.