Premie autoverzekering fors omhoog, vooral voor BMW-rijders

Wie handenwrijvend zat te wachten totdat de verzekeringspremies omlaag zouden gaan, komt bedrogen uit. Want ondanks de coronadaling in verkeersdrukte, met als gevolg minder schadeclaims, gingen de premies voor autoverzekeringen in 2020 gewoon omhoog. Volgens Independer kijken verzekeraars naar historische schadestatistieken. En dat werkt twee kanten op. Na een grote storm met veel schade gaat de premie niet direct omhoog, maar na een periode met weinig schade - zoals de coronaperiode - gaat de premie ook niet gelijk omlaag.

BMW-rijders betalen meer dan 1300 euro per jaar

De gemiddelde premie lag in 2020 op 967 euro, wat een stijging betekent van 5,6 procent in vergelijking met 2019, toen het bedrag op 915 euro lag. Tussen automerken verschillen de premies natuurlijk behoorlijk. Voor een BMW betaal je gemiddeld 1352 euro (2019: 1251 euro), voor een Toyota 'slechts' 728 euro (2019: 694 euro). De BMW-premie steeg het hardst (plus 8,1 procent), de Renault-premie het minst hard (plus 3,4 procent naar 757 euro).

Jongeren gaan zelfs over de 1600 euro heen

Autoverzekeraars leggen jongere bestuurders (uiteraard) een veel hogere premie op dan oudere. Een auto-eigenaar in de leeftijdscategorie 18 - 24 jaar moet gemiddeld in een jaar 1643 euro (!) aftikken. Dat is 722 euro meer dan mensen in de leeftijdscategorie 25 - 34 jaar betalen (921 euro) en ruim 1000 euro meer dan verzekeraars van bestuurders boven de 65 vragen (627 euro). Blijf dus aan die schadevrije jaren werken, mensen! En doe voorzichtig.