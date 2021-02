De nieuwe DS 4 is een Citroën C4 met kapsones

En zoals dat gaat tegenwoordig is de DS 4 natuurlijk niet zomaar een premium middenklasser. Volgens DS is de auto een "ambitieuze suv-coupé" én een "traditionele hatchback". Feit is dat de DS 4 in twee varianten op de markt komt: als vijfdeurs hatchback en als opgehoogde, crossover-achtige DS 4 Cross. Hij volgt de DS-designtaal die is ingezet met de DS 3 Crossback, DS 7 Crossback en DS 9. En dat betekent zeshoekige grille, priemende koplampen, scherpe vouwen en geknepen achterlichten. De DS 4 is bovendien een redelijk forse auto, met een lengte van 4,4 meter, een breedte van 1,83 meter en een hoogte van 1,47 meter. Daarmee is de Fransman 8 centimeter langer dan een BMW 1-serie. De DS 4 staat op grote wielen: meestal 19 inch, maar 20 inch is ook leverbaar.

DS 4 staat op platform van nieuwe Peugeut 308

In de kop van dit verhaal hebben we het over de Citroën C4. Maar technisch is de DS 4 minder verwant aan dat model dan je zou denken. De C4 staat op het EMP1-platform van PSA, dat is bedoeld voor compactere modellen. Onder meer de DS 3 Crossback en Peugeot 208 maken er gebruik van. Voor de DS 4 dient het EMP2-platform als basis, dat in de toekomst ook onder de nieuwe Peugeot 308 en Opel Astra komt te liggen. De DS 7 Crossback en DS 9 gebruiken het ook.

Plug-in hybride met 50 kilometer elektrorange

Als de DS 4 op de markt komt - pas in het vierde kwartaal van dit jaar - dan is hij er in drie motorversies: met een benzinemotor met 130 pk of 180 pk én als plug-in hybride. Die laatste komt tot een gecombineerd vermogen van 225 pk en kan op zijn 12,4 kWh-batterij maximaal 50 kilometer volledig elektrisch rijden. Standaard zijn alle DS 4's uitgerust met een achttraps automaat. We verwachten dat er op termijn ook elektrische versie van de DS 4 komt. Het EMP2-platform is er geschikt voor.

Leer, alcantara koolstofvezel en hout

Wie het interieur van de DS 3 Crossback en DS 7 Crossback kent, zal blij verrast zijn met het binnenste van de DS 4. Geen hysterische ruitvormen meer overal, maar een minimalistisch, bijna kaal dashboard, met uiteraard grote schermen op meerdere plekken. Dat je alleen luchtopeningen aan weerskanten op de deuren ziet, komt door het zogeheten DS Air-systeem, dat de cabine ventileert met onzichtbaar geplaatste uitstroomroosters. DS heeft de inzittendencompartiment van de DS 4 afgewerkt met onder meer leer, alcantara, koolstofvezel en hout. In de bagageruimte pas 440 liter aan koffers en tassen.

Augmented reality in de head-up display

Interessant is de DS Extended Head-up Display. Die gebruikt augmented reality om informatie zo'n vier meter voor de bestuurder op de weg te projecteren. Het Iris-infotainmentsysteem is niet alleen te bedienen met het touchscreen op de middenconsole, maar ook met stemcommando's en handgebaren. Het (ongetwijfeld optionele) adaptieve onderstel van de DS 4 gebruikt een camera achter de voorruit om het wegdek te scannen. Als die oneffenheden waarneemt, dan stellen de veren en dempers zich daarop in. In de digitale cockpit vóór de bestuurder zijn de beelden van een andere camera te zien: een infrarood nachtzichtcamera voor beter zicht in het donker.