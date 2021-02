Verrassing! Nu Trump weg is, zijn autofabrikanten opeens vóór strengere verbruikseisen

De Amerikaanse president Trump deed er alles aan om de strenge milieu-eisen van eerdere regeringen - vooral die van Obama - om zeep te helpen. Hij heeft in vier jaar tijd meer dan honderd stukken wetgeving teruggedraaid. Die hadden te maken met luchtvervuiling, de bescherming van dieren, watervervuiling, giftige stoffen, olieboringen, en meer. De Trump-regering klaagde onder meer de staat Californië aan, die al sinds de jaren zeventig een uitzonderingspositie heeft. De Westerse staat mag zijn eigen uitstootregels bepalen en die zijn sindsdien een stuk strenger dan in de rest van de Verenigde Staten.

Autofabrikanten lobbyen hard tegen milieustandaarden

Autofabrikanten - waaronder Fiat Chrysler, General Motors, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Subaru en Toyota - steunden Trump in zijn strijd tegen strenge emissie-eisen. Met andere woorden: in persberichten en reclame-uitingen zijn de bedrijven ontzettend begaan met het milieu en met hun klanten, maar dat is slechts schone schijn. En niets nieuws, natuurlijk. In oktober 2019 schreven we al over een onderzoek van de Britse krant The Guardian, waaruit bleek dat BMW, Daimler, Fiat Chrysler, Ford, General Motors en Toyota vele miljoenen besteden aan het lobbyen tegen strenge milieuregels, zoals de Amerikaanse CAFE-standaard (door Obama ingevoerd) en het klimaatakkoord van Parijs.

En opeens zijn de bedrijven 180 graden gedraaid

Nu Joe Biden president is van de Verenigde Staten geven de verenigde autoproducenten opeens hun verzet op. Ze trekken zich terug uit de rechtszaak tegen de staat Californië. Ze noemen het een "gebaar van goede wil" dat bedoeld is om "een constructieve weg voorwaarts" te vinden, samen met de Biden-regering. De bedrijven zijn in een keer 180 graden gedraaid en willen nu graag samen met Biden "werken aan een jaarlijkse verbetering van de standaard voor benzineverbruik". Dus om de boel samen te vatten: toen Obama president was, waren de producten vóór de strenge wetgeving, toen Trump president was, waren ze tegen, en nu Biden president is, zijn ze weer voor. Alles voor de winst ...