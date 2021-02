Nooit eerder in de afgelopen 21 jaar werden zo weinig nieuwe auto's verkocht. In januari 2021 bleef de teller steken op 35.193, zo blijkt uit cijfers van de Bovag. Dat is een daling van 20 procent ten opzichte van januari 2020 (44.016 auto's). Waarschijnlijk zullen de autobedrijven met weemoed terugdenken aan de eeuwwisseling: rond die tijd was 90.000 nieuwe auto's in januari niet ongewoon.



Verkoop elektrische auto's stort in



Dat januari altijd zo'n goede maand was, kwam doordat mensen liever even wachtten tot het nieuwe jaar met het kopen van een auto. Dat was beter voor de inruil, dacht men toen. Die januaripiek was sinds 2013 al kleiner, vanwege de bijtellingsregels. Automerken zetten in december voor de koopjesjagende leaserijder nog snel een berg elektrische auto's met lage bijtelling op kenteken. Dat zie je goed in de verkoopcijfers van januari: het aandeel van elektrische auto's daalde naar minder dan 3 procent. In december was dat nog 66 procent en over heel 2020 ruim 20 procent. Het aantal verkochte Tesla's Model 3 daalde van 3938 in december naar 14 in januari.



Particuliere koper blijft thuis



Maar ook particuliere kopers bleven weg. Een proefrit maken kan, maar dat moet vanaf het parkeerterrein. Je krijgt de sleutels nog net niet naar je toe geslingerd met een welgemikte anderhalvemeterworp, maar feestelijk is het natuurlijk niet.



Iedereen wil een Bentley of Ferrari



De lijst van januari 2021 wordt verrassend aangevoerd door de Volvo XC40. De Kia Picanto is en blijft populair onder particuliere rijders, hij bezet een keurige tweede plek. De top vijf wordt gecompleteerd door de Skoda Octavia, de Volkswagen Polo en de Ford Focus. De snelle en chique merken hebben trouwens nergens last van: Bentley (van 11 naar 20 exemplaren, onder meer dankzij de Flying Spur), Ferrari (van 4 naar 9) en Rolls-Royce (van 3 naar 4) plusten, Lamborghini verkocht zowel vorig jaar als dit jaar 5 nieuwe auto's.



Bovag houdt moed



De Bovag houdt de moed erin. Vorig jaar bleef het aantal nieuw verkochte auto's steken op 356.000 (20 procent minder dan in 2019), maar dit jaar verwacht de brancheorganisatie dat er 400.000 nieuwe auto's verkocht gaan worden. Daarbij gaat de Bovag uit van economisch herstel na de coronacrisis. Nu maar hopen dat hun vertrouwen in het vaccinatiebeleid niet beschaamd wordt …