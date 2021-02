Fraaie nieuwe Hyundai Santa Fe eist 45.000 euro van je

De Hyundai Santa Fe staat op een nieuw onderstel en kan geleverd worden als hybride of met een plug-in hybride aandrijflijn. Andere manieren waarop brandstof bespaard wordt, is met de verticaal gerichte luchtinlaten op de hoeken. Die verbeteren de stroomlijn en dat komt het verbruik ten goede. Wij hadden die luchtinlaten nog niet eens ontdekt – zo groot is de hypnotiserende werking van de grille, waarnaast blokkerige koplampen prijken, met daarboven fronsende dagrijlichten.

Hyundai Santa Fe rolt op 20-inch wielen

Aan de achterkant kunnen je ogen even tot rust komen. De achterlichten zijn horizontaal georiënteerd, wat helpt om de breedte van het voertuig te versterken. Een rode accentlijn verbindt de achterlichten. De grootste wielmaat voor in de verbrede wielkasten is 20 inch. Hyundai introduceert een optioneel luxepakket waarmee je de suv stoerder kunt aankleden, met 20-inch wielen, lagere voor- en achterbumpers en dorpelverbreders in de kleur van het voertuig. Standaard zijn ze matzwart.

Vloeiend dashboard met verrassend veel knoppen

In het interieur zien we een vloeiend dashboard met een digitaal instrumentarium achter het stuur, een groot touchscreen ernaast en op het de middentunnel een miljoen knoppen! Wat is dit allemaal? Drukknoppen waarmee je de automaat bedient, een draaiknop voor de rijprogramma’s, vier knoppen voor stoelverwarming en -ventilatie en bovenaan fysieke knoppen voor de temperatuur en het radiovolume. Een andere recente Hyundai waarbij alle knoppen zo zijn samengebracht op de middentunnel, is de waterstofauto Hyundai Nexo.

Hyundai Santa Fe Plug-in met 56 km elektro-range

De nieuwe Hyundai Santa Fe werd al in juni vorig jaar onthuld, maar komt pas in de derde week van februari op de Nederlandse markt. Als hybride is hij 230 pk sterk en zou hij een gemiddeld verbruik van 1 op 15,6 moeten kunnen halen. Het verbruik van de 265 pk leverende plug-in hybride is nog niet bekend. Dankzij een 13,8-kWh batterij kan hij op elektrokracht alleen zo'n 56 kilometer ver komen. De Hyundai Santa Fe is er als vijf- en als zevenzitter.

Leverbaar in maar liefst zeven uitrustingsniveaus

De prijslijst van de grote, Koreaanse suv is dan ook enorm uitgebreid. De Hyundai Santa is er vanaf 44.495 euro voor de 1.6 T-GDI HEV i-Motion met vijf zitplaatsen. Daarboven staan de uitrustingsniveaus Comfort, Comfort Smart, Comfort Smart Sky, Premium, Premium Plus en Premium Plus Sky. Als zevenzitter heeft de hybride een vanafprijs van 48.995 euro. De Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid begint bij 51.495 euro voor de vijfzitter en 52.495 euro voor de zevenzitsvariant.