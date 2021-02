De 4 redenen waarom jij geen elektrische auto wilt hebben

Van alle vorig jaar verkochte nieuwe (364.000) én gebruikte auto’s (ruim 2 miljoen) hadden zo’n 86.000 stuks (3,6 procent) alleen een elektromotor. Voor 96,4 procent van de autokopers was een EV dus géén optie. En wel hierom:

1. Elektrische auto’s zijn te duur

Voor een nieuwe auto wordt in Nederland gemiddeld zo’n 37.000 euro betaald. Geen wonder dat maar 20 procent van alle nieuwe auto’s naar particuliere kopers gaat. Voor een nieuwe compacte elektrische gezinsauto met een actieradius van minimaal 300 kilometer ben je minstens 30.000 euro kwijt. Dat is 13.000 euro meer dan de doorsnee occasion kost. En die 4000 euro subsidie dan? Haha, het potje voor 2021 is al leeg! Ook de private lease van een elektrische B-segmenter is duur in vergelijking met een benzineversie. Bij de Opel Corsa bedraagt het verschil 200 euro per maand. Bij een leaseperiode van vijf jaar is dat 12.000 euro. Daar wegen de lagere kosten voor elektrobrandstof niet tegenop.

2. Actieradiusstress

Zeker in de winter en op de snelweg kom je met een elektrische auto nóg minder ver dan gehoopt. Dat maakt een buitenlandse vakantie niet echt relaxed. Je bestemming, maar ook de heen- en terugreis én tussentijdse trips moet je zorgvuldig plannen. Langere binnenlandse ritten vergen eveneens meer voorbereiding en vaak een laadtussenstop. Daar zit je niet op te wachten, op een kille zondagavond met jengelende kinderen achterin ... Dat zakelijke rijders dit ongemak wegwuiven, komt doordat zij er (nog) groot financieel voordeel bij hebben om elektrisch te rijden.

3. Laad- en parkeerstress

Als particulier moet je zo’n 2000 euro ophoesten voor een eigen laadpaal, maar die vergt ook een persoonlijke parkeerplek. Anders is het elke avond weer de vraag of er in je wijk nog een paal vrij is. En dus of je morgen je bestemming wel haalt. Gedoe – daarvoor heb je toch geen eigen auto?

4. Twijfels over milieuvriendelijkheid en techniek

Hoe milieu- en mensvriendelijk is de productie van de accu’s? Hoe groen is de stroom waar je EV op rijdt? En is de techniek over vijf jaar niet hopeloos verouderd? Hoeveel is er na verloop van tijd over van de accucapaciteit? Wat doet dat met de restwaarde? Bij een gebruikte elektrische auto zijn die vragen nog prangender. De garantie op de batterij is na acht jaar voorbij en als-ie dan kapot gaat, is de auto economisch total loss.

In 2030 alleen nog fossielvrije auto’s in de showroom? Misschien. Maar niet op de weg.