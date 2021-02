Autodiefstal daalt, maar jonge modellen met keyless entry zijn kwetsbaar

Dat Volkswagens het meest worden gestolen (1192 stuks), is logisch. Daarvan worden er ook het meest van verkocht. De rest van de merkentop vijf wordt gevuld door Toyota (666), Renault (566), Audi (418) en BMW (404). Bij de modellen staan de Volkswagen Golf (459) en Volkswagen Polo (457) bovenaan, met daarachter de Fiat 500 (297), Toyota C-HR (188) en Toyota RAV4 (181). Interessanter is om te kijken naar het diefstalrisico. Dan gaat de Lexus RX 450h aan kop. Van die hybride-suv wordt 1 op 47 exemplaren gestolen. Daarna volgen de Toyota C-HR (1 op 103) en Toyota RAV4 (1 op 162).

Jongere auto's kwetsbaar door keyless entry

Veel jongere auto's zijn uitgerust met keyless entry. Ze ontgrendelen automatisch als de bestuurder met de sleutel in zijn zak dichterbij komt. Het signaal van zo'n systeem is door criminelen eenvoudig op te vangen en te versterken, waardoor ze een auto op afstand kunnen openen en zelfs starten. Per 1 januari 2021 zijn de toelatingseisen voor alarmsystemen voor auto's met keyless entry aangescherpt. Voor oudere keyless-systemen zijn er aftermarket-mogelijkheden beschikbaar om de beveiliging te verbeteren.

Gestolen voertuigen gaan naar Oost-Europa of Afrika

Volgens het LIV krijgen gestolen voertuigen tussen 0 en 3 jaar oud veelal een andere identiteit. Ze verdwijnen in Nederland, gaan naar andere Europese landen, of worden naar Afrika gestuurd. Jonge Toyota's zijn bijvoorbeeld erg in trek in Ivoorkust, Ghana en Nigeria. Gestolen Land Rovers en Mazda's duiken vaak op in Oost-Europa.

Oudere auto's worden gestolen voor onderdelen

Voertuigen van 4 jaar en ouder worden vooral gestolen voor de onderdelen. Sinds 2018 zijn meer dan 3500 auto's in onderdelen teruggevonden bij malafide bedrijven. Sinds 1 januari 2021 moeten handelaren in gebruikte goederen hun inkoop registreren in het Digitaal Opkopers Register. Dat zal in de komende jaren een bijdrage leveren aan het terugdringen van de handel in gestolen onderdelen.