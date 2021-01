Configurator: hoe zou jij jouw nieuwe Jaguar C-Type uitrusten?

Een stukje geschiedenis. Jaguar bouwde de C-Type van 1951 tot 1953 met het doel om de 24 uur van Le Mans te winnen. En dat lukte, al bij de eerste deelname in 1951 én in 1953. De C-Type is ontworpen door ingenieur Malcolm Sayer, die voor de racewagen zijn kennis van vliegtuigaerodynamica aansprak.

Originele C-types brengen miljoenen op

Van de drieënvijftig door Jaguar gebouwde C-Types zijn er in de jaren vijftig drieënveertig verkocht aan privéraceteams. Allemaal hadden ze een 200 pk sterke 3,4-liter zes-in-lijn aan boord. Originele C-Types brengen op veilingen vele miljoenen op - in 2017 werd er eentje afgehamerd op 5,2 miljoen dollar. We zijn dus benieuwd wat de Continuation-modellen kosten.

Jaguar C-Type wordt met de hand gemaakt

Maar dat maakt Jaguar uiteraard niet bekend. Dat is voor de acht kopers een weet en voor ons een vraag. De Jaguar C-Type Continuations worden met de hand gemaakt, volgens de originele specificaties uit 1953, met de originele materialen. En het grappige is: Jaguar heeft een website in het leven geroepen waarop je de auto naar je eigen smaak kunt samenstellen.

Configureer je eigen Jaguar C-Type

Via classicvisualiser.jaguar.com kun je de exterieurkleur kiezen, het interieur opleuken, en aangeven of je van die grote witte cirkels op de zijkant wil voor een startnummer. Want helaas, de Jaguar C-Type Continuation is niet straatlegaal. Je mag de historische racewagen alleen uitlaten op een afgesloten circuit. Zoals het hoort, eigenlijk …

Aston Martin, Bentley en Jaguar

Britse merken hebben er een handje van om hun geschiedenis weer tot leven te wekken. Bentley bouwt nieuwe Blowers (waar verzamelaars niet blij mee zijn), Aston Martin schroeft weer DB4 Zagato's in elkaar en Jaguar deed het C-Type-kunstje ook al met de D-Type en de E-Type. En daar zullen ze ongetwijfeld goed geld mee verdienen.