Gefacelifte Tesla Model X is een PlayStation op wielen

We kunnen er kort over zijn: net als de Tesla Model S krijgt de Model X een setje nieuwe bumpers aangemeten en is het hele interieur op de schop gegooid. De meest opvallende wijziging heeft uiteraard te maken met het grote verticale scherm dat bij oudere Model X'en op de middenconsole prijkt. Dat is nu een horizontaal georiënteerd display met een verbeterde resolutie.

Met een draadloze controller videogames spelen

Wat ons betreft is het raar dat Tesla het scherm presenteert met prominent games als The Witcher 3, Cuphead en Fallout in beeld. Volgens Tesla kunnen inzittenden computerspellen spelen met een draadloze controller, maar we mogen tot hopen dat de voorpassagier dat niet tijdens het rijden kan doen. De passagiers op de tweede zitrij hebben er ook een scherm voor, beneden tussen de voorstoelen.

Half stuurtje en geen stengels achter het stuur

Van het halve stuur begrijpen we ook niet veel, moeten we eerlijk zeggen. Hoe ga je overpakken met dat ding? Bovendien zijn alle stengels achter het stuur verdwenen. Richting aangeven, je lichten inschakelen, et cetera, doe je nu met aanraakgevoelige knoppen op het stuur. Dat lijkt ons niet enorm handig, maar we gaan het zien …

Een automaat die zelf D, N, R of P kiest?

Nog een gevalletje 'if it ain't broke, don't fix it' is de bediening van de versnellingsbak. De rijstanden D, N, R en P kun je kiezen via het grote scherm (waarom geen knoppen?), maar kennelijk kan de Model X ook zelf een stand kiezen, gebaseerd op de positie van de auto. Hij zou dan bijvoorbeeld automatisch R inschakelen als je voor een muurtje staat, omdat je alleen maar achteruit kunt.

Tesla Model X Long Range vanaf 99.990 euro

Er zijn twee versies van de Tesla Model X leverbaar: de Long Range en de Plaid. Die eerste heeft twee elektromotoren, een bereik van 580 kilometer en een vanafprijs van 99.990 euro. De Plaid (een knipoog naar de komische sciencefictionfilm Space Balls) wordt aangedreven door drie motoren, die 1020 pk produceren. Genoeg om de Model X in 2,6 seconden naar 100 km/h te sturen. De 119.990 euro kostende Plaid komt 547 kilometer ver.