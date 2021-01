Gaaf! Vernieuwde Tesla Model S heeft het KITT-stuur uit Knight Rider

De Tesla Model S kwam in 2012 op de markt en had toen nog een 'grille'. We schrijven het woord tussen haakjes, omdat het zwarte vlak op de neus van de Model S niet meer was dan dat … een zwart vlak. In 2016 ging de grote Tesla onder het mes en kreeg hij zijn huidige voorzijde aangemeten. Die met die uitgerekte T-vorm voorop.



Weg is het grote, verticale scherm!

Qua uiterlijk verandert er dit keer weinig. De Tesla Model S heeft een iets andere voor- en achterbumper gekregen. Het is nu juist de binnenzijde waar de grote revolutie zich heeft voltrokken. Wég is het grote, verticaal geplaatste scherm! Ervoor in de plaats monteert Tesla nu een horizontaal scherm, zoals we dat ook in de Tesla Model 3 en Model Y vinden.

Half stuurtje uit The Knight Rider

Het dashboard - met nog steeds een digitaal instrumentarium - is opnieuw vormgegeven. Het is minimalistisch geworden, een beetje zoals de dashboards van de eerdergenoemde Model 3 en Model Y. Wonderlijk is het nieuwe stuurwiel, dat regelrecht uit KITT afkomstig lijkt te zijn. Het is een half stuurtje, zoals in een vliegtuig, met geen stengels er meer achter. Alle functies worden - à la Ferrari - met knoppen op het stuur bediend.

Wij zijn benieuwd naar de gedachte achter het halve stuur, want met overpakken lijkt het ons allerminst handig. Maar misschien loopt Tesla wel vooruit op zijn misleidend genaamde Full Self-Driving-modus, die al deels is uitgerold, maar volgens Tesla zelf nog niet veilig is (waarom rol je het dan uit?).

Een computer voor spelletjes

Zoals je kunt zien, hebben de achterpassagiers de beschikking over een mooi schermpje. Die is gekoppeld aan een computer waarop je games kunt spelen, aldus Tesla. Er is een draadloze controller beschikbaar, waarmee je vanaf elke plek computerspelletjes kunt spelen. Al lijkt het ons nogal afleidend als de voorpassagiers dat op het voorste scherm doet.

Tesla Model S Plaid+ met 1100 pk

De vernieuwde Tesla Model S is per direct te bestellen. Het leveringsprogramma ziet er nu iets anders uit dan voorheen. Aan de basis van het Model S-programma staat de Long Range, met een actieradius van 663 kilometer en een prijs van 89.990 euro. De Performance heet voortaan Plaid (628 kilometer, 119.900 euro) en daarboven staat de 1100 pk sterke (!) Plaid+ (840 kilometer, 139.900 euro).