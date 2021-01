Nieuwe plug-in hybride BMW 3-serie en 5-serie zijn (iets) beter betaalbaar

De BMW 320e komt in de prijslijst onder de BMW 330e te staan. Die laatste kost minstens 53.577 euro en combineert een viercilinder turbomotor met een elektromotor, voor een totaalvermogen van maximaal 292 pk. Standaard heeft hij achterwielaandrijving en een achttraps transmissie met dubbele koppeling; vierwielaandrijving is alleen leverbaar op de Touring. Puur op elektrokracht alleen komt de 320e zo'n 60 kilometer ver.

BMW 320e met elektrische actieradius van maximaal 60 kilometer

Met een vanafprijs van 48.132 euro is de nieuwe BMW 320e bijna 5500 euro minder duur. Hij heeft min of meer dezelfde aandrijflijn als de 330e, maar dan met een vermogen van 204 pk. Het batterijpakket - 12 kWh, net als in de 330e - zorgt voor een volledig elektrische actieradius die rond de 55 - 60 kilometer ligt.

Al twee plug-in hybride-varianten van de BMW 5-serie

De BMW 5-serie heeft al twee plug-in hybride-uitvoeringen: de 530e en 545e. Die eerste is 292 pk sterk, net als 330e. De BMW 545e - die er alleen als sedan is - heeft een 3,0-liter zescilinder onder de kap, die met wat elektro-ondersteuning tot 394 pk komt. Bij de 64.541 euro kostende 530e kun je kiezen: achter- of vierwielaandrijving. De 545e (74.629 euro) heeft altijd xDrive-4WD.

Nieuwe BMW 520e alleen met achterwielaandrijving

Over naar de 520e, die zijn aandrijflijn deelt met de 320e. En dat betekent 204 pk, 350 Nm en een 12-kWh batterij, die goed is voor een elektrische actieradius van tussen de 55 en 60 kilometer. Naar een vierwielaangedreven variant is het tevergeefs zoeken. De BMW 520e heeft altijd aandrijving op de achterwielen. Hij kost met een vanafprijs van 59.520 euro zo'n 5000 euro minder dan de 530e.