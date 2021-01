Hyundai Tucson N Line benadrukt de 'sport' in 'suv'

We waren op z'n zachtst gezegd onder de indruk van de nieuwe Hyundai Tucson. De vierde generatie Tucson is een uitstekende auto, waarvan ze het in Wolfsburg - waar Volkswagen zit - waarschijnlijk een beetje warm zullen krijgen. Zijn design was nooit de sterkste kant van de Tucson, maar met deze nieuwe heeft Hyundai dat rechtgezet. Het is een onderscheidende auto om naar te kijken, met vooral een fraaie neus, waarin de lampen op een slimme manier zijn geïntegreerd in de grille.

Hoogglans zwarte accenten en bijzondere wielen

De Hyundai Tucson N Line onderscheidt zich van andere Tucsons met zijn hoogglans zwarte accenten (onder meer de grille en de behuizing van de koplampen), zijn wielkastranden in wagenkleur, zijn zilverkleurige 'skidplate' achter en zijn bijzonder vormgegeven 19-inch lichtmetalen wielen (zie die maar eens schoon te maken). Voor de Hyundai Tucson N Line is een speciale carrosseriekleur ontwikkeld: Shadow Grey (het KOMO-grijs van de auto op de foto's).

Hyundai Tucson als Mild Hybrid, Hybrid en Plug-in Hybrid

In het interieur van de Tucson N Line monteert Hyundai sportstoelen met N-logo. Ze zijn bekleed met zwart leer en suède en afgewerkt met rood stiksel, dat ook terugkomt in de deurbekleding en armleuning. Andere wijzigingen ten opzichte van een normale Tucson zijn de toevoeging van een met leer beklede pookknop, een stuurwiel met N-logo, zwarte hemelbekleding, een metalen voetsteun en metalen pedalen en dorpelpanelen. De Tucson N Line is er als 1.6 T-GDI Mild Hybrid (150 pk), Hybrid (230 pk) en vanaf het voorjaar ook als Plug-in Hybrid (265 pk).