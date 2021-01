President Joe Biden: 'Amerikaanse overheid moet alleen nog elektrische auto's rijden'

De Amerikaanse overheid bezit meer dan 645.000 voertuigen, waarvan 245.000 civiele voertuigen, 173.000 militaire voertuigen en 225.000 auto's van de United States Postal Service (de post). Elektrische auto's zitten daar nauwelijks tussen (3200 exemplaren). En dat moet veranderen, vindt Joe Biden. Hij heeft verklaard dat vrijwel alle overheidsvoertuigen vervangen moeten worden door elektrische voertuigen.

Amerikaanse overheid wil Amerikaanse elektrische auto's

Dat betekent overigens niet dat de Amerikaanse overheid straks Peugeot of Hyundai gaat rijden. Het moeten uiteraard Amerikaanse elektrische voertuigen zijn. En die beginnen er steeds meer te komen. Tesla bouwt natuurlijk een reeks elektrische auto's (waaronder straks een elektrische vrachtwagen, de Semi), Ford heeft de Mustang Mach-E en GMC heeft de Hummer EV.

Is de Volkswagen ID.4 misschien iets voor Joe Biden?

Bovendien heeft Volkswagen gelijk al de ID.4 aangeboden aan Biden. De elektrische suv - en grotere broer van de succesvolle Volkswagen ID.3 - wordt nu nog alleen in Europa gebouwd, maar daar gaat verandering in komen. Over enige tijd loopt de Volkswagen ID.4 ook in de Amerikaanse staat Tennessee van de band.

Amerikaanse president zet streep door beleid Donald Trump

Biden heeft nog geen tijdsplanning bekendgemaakt voor zijn EV-plan. In zijn eerste week in het Witte Huis heeft hij een hele reeks Trump-besluiten teruggedraaid. Zo gaat de Verenigde Staten zich weer aan klimaatakkoord van Parijs houden en heeft Biden een dikke vette streep gehaald door de controversiële vierde fase van de Keystone XL-oliepijplijn.