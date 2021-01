Nou ja! Lotus neemt al zijn modellen uit productie

Het geld klotst bij Lotus tegen de plinten. Niet omdat er nou zo ontzettend veel winst wordt gemaakt, maar omdat de zakken van de Chinese eigenaar diep zijn. Geely nam in 2017 het merendeel van de aandelen over en heeft honderden miljoenen uitgetrokken om van Lotus een florerende sportwagenbouwer te maken.

Lotus Evija is 2000 pk sterk en kost 2 miljoen euro

Lotus maakte in 2019 gelijk een enorm statement met de volledig elektrische Evija. De 2000 pk sterke supersportwagen wordt in een oplage van 130 stuks geproduceerd en kost net geen 2 miljoen euro. Voor dat bedrag krijg je dan wel flink wat bragging rights, want je vrienden in de kroeg zullen vast onder de indruk zijn van de sprint van 0 naar 300 km/h in 9 seconden!

Lotus Type 131 wordt opvolger van de Lotus Esprit

Hoe dan ook, terug naar de Elise, Exige en Evora. Die worden dit jaar uit productie genomen om ruimte te maken voor de Lotus Type 131. Dat wordt een hybridesportwagen met V6-motor, die mogelijk aan het einde van dit jaar al bij de Lotus-dealers staat. Hij staat een trapje hoger op de automobiele ladder dan de Lotus Evora en kun je zien als een Lotus Esprit-opvolger.

Afscheidsuitvoeringen van de Lotus Elise, Exige en Evora

Na de introductie van de Type 131 - die een andere naam krijgt dan dat - komen er ook nieuwe modellen in de plaats voor de Elise, Exige en Evora. Verwacht dit jaar een hele reeks aan afscheidsmodellen, beginnend met de Lotus Elise, die de oudste van het Lotus-drietal is.

Elise sleepte Lotus in 1996 uit een financieel dal

De Elise kwam in 1996 op de markt en sleepte Lotus uit een dal. Het compacte en vooral lichte sportautootje maakte gebruik van een revolutionair aluminium chassis. Op basis van de open Elise ontwikkelde Lotus de dichte, meer op circuitgebruik gerichte Exige. De grotere Lotus Evora debuteerde in 2009 als een soort Porsche 911-concurrent.