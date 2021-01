Ruiten troef! - Wat betekent het Renault-logo eigenlijk?

Zoals alle grote Franse automerken, is Renault genoemd naar zijn oprichters. In 1898 werd het merk opgericht door de broers Louis, Marcel en Fernand Renault. Het logo had nog niets met wybertjes te maken, maar was een medaillon in art nouveau (Jugendstil)-stijl. De initialen van de broers vormden samen met twee verstrengelde letters R het sierlijke logo. Het werd overigens alleen gebruikt in officiële documenten. Op de auto’s stond gewoon Renault-Frères, terwijl op de wielnaven de initialen van Louis Renault te zien waren.

Een pantservoertuig in het Renault-logo?

Nadat Marcel Renault was overleden, veranderde Louis het logo in 1906 in een tandwiel, met in het midden de Renault die de eerste Grand Prix van Frankrijk won. Het logo markeerde ook de grootschalige productie van Renault-modellen, naar het voorbeeld van Henry Ford. Na de Eerste Wereldoorlog, waarin Renault tanks leverde aan het Franse leger, werd het logo weer gewijzigd. Er kwam een pantservoertuig in het midden.

Stiekem geïnspireerd door André Citroën

Pas in 1923, toen Louis nog als enige van de drie broers in leven was, besefte hij (stiekem geïnspireerd door de briljante marketeer André Citroën) dat een herkenbaar logo goed is voor de merkidentiteit. Nog altijd was de losange niet ten tonele verschenen, Louis koos voor een rond logo met de spijlen van een grille, met de naam Renault in het midden. Achter het (open) logo zat de elektrische claxon verstopt, die op de motor was gemonteerd.

De ruit maakt eindelijk zijn opwachting

Het leven van een logo ging in de jaren twintig niet over rozen. Het ronde embleem bleef maar twee jaar bestaan. In 1925 werd besloten dat Renault verder zou gaan met een ander logo: op de 40 CV maakte de ruit dan eindelijk zijn opwachting. Na de Tweede Wereldoorlog werd Renault een staatsbedrijf en kwam onder de naam Renault in het midden van de ruit Régie Nationale te staan. In 1959 verdween het weer.

Met behulp van een kunstenaar

In 1972 werd het logo ingrijpend gemoderniseerd en kreeg het zijn fraaie 3D-effect. Renault riep de hulp in van de Frans-Hongaarse kunstenaar Victor Vasarely om de ruit dynamischer te maken. Het ging sterk lijken op het logo zoals we dat nu nog kennen - misschien is dit logo wel het mooiste van allemaal, maar oordeel vooral zelf. De ruit kreeg een prominentere plek op de motorkap en de naam Renault werd voorgoed uit de ruit geschrapt.

Tweedimensionale 3D-figuur

De Renault 5 - die op het punt staat terug te komen - was het eerste model met het nieuwe beeldmerk. Vasarely creëerde een onmogelijke figuur: het is tweedimensionaal, maar lijkt driedimensionaal. Een soort gezichtsbedrog, dus. In 1992, toen Louis Schweitzer president werd, verdwenen de lijnen uit het logo en werd de onderkant wat donkerder. Vlaggenschip Renault Safrane kreeg de primeur. De wijzigingen die volgden in 2004, 2007 en 2015, waren slechts subtiel.