Met de elektrische BMW i4 kun je iets heel nutteloos

Ach, wat waren de BMW-adepten verontwaardigd! In 2019 introduceerde hun favoriete automerk voor het eerst een 1-serie met voorwielaandrijving. Mein Leben! Dat de twee eerdere generaties achterwielaandrijving hadden, wisten veel kopers/leaserijders waarschijnlijk niet eens.

Tijdens het 'Fahren' een zekere 'Freude'

Hoe dan ook, een BMW moet sportief zijn, een Ultimate Driving Machine. Als je achter het stuur zit van een BMW moet je tijdens het 'Fahren' een zekere 'Freude' ervaren. Voor veel autoschrijvers betekent dat dat je de achterbanden in lichterlaaie moet kunnen zetten. Driften, roken, powersliden.

Heus! De BMW i4 is een echte BMW

En BMW gaat daar keurig in mee, natuurlijk. Het merk wil iedereen op het hart drukken dat de aankomende i4 een echte BMW is. Dus kregen we een selectie dwarsplaten in onze mailbox, met daarop een heftig overstuurde elektrosedan in camouflage outfit. Pardon ... vierdeurs coupé moeten we zeggen.

Elektrische aandrijflijn met 530 pk

Volgens BMW is de i4 aan zijn laatste praktijktests bezig. Daarin moet de vierdeurs 4-serie bewijzen dat hij over die typische BMW-dynamiek beschikt. De i4 heeft een 530 pk sterke elektrische aandrijflijn, waarmee hij in 4 seconden naar 100 km/h gaat. Maar snelheid in een rechte lijn is niet genoeg, aldus de ontwikkelaars.

Actieradius van maximaal 600 kilometer

Relevanter voor de mensen die een BMW i4 kopen of leasen is waarschijnlijk de elektrische actieradius. En daarmee lijkt het wel goed te zitten. BMW geeft voor zijn nieuwste elektrische auto een WLTP-actieradius van maximaal 600 kilometer. We gaan ervan uit dat de i4 in de tweede helft van dit jaar wordt onthuld.