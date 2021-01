De Brit Stephen Wynne is eigenaar van de DeLorean Motor Company. Hij startte het bedrijf in 1995, kocht de officiële rechten op de naam DeLorean, en nam ook alle nog bestaande voorraden over. De originele DeLorean Motor Company - actief van 1975 tot 1982 - bouwde zo'n 9000 DMC-12's. Naar schatting zijn daar tussen de 6000 en 6500 exemplaren van over. Zijn iconische status heeft de DeLorean vooral te danken aan de Back to the Future-films, want op verkoopgebied was hij een flop.

Nieuwe DeLorean DMC-12 in een kleine serie

Wynne repareert en restaureert de roestvrijstalen sportcoupés, maar loopt al vijf jaar rond met plannen om een serie nieuwe DMC-12's te maken, maar dan met moderne techniek aan boord. Hij wilde dat doen onder een nieuwe Amerikaanse wet, die in 2016 van kracht zou worden: de Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act. Onder die wet hoeven de auto's van kleinere fabrikanten (maximaal 325 voertuigen per jaar) niet aan bepaalde veiligheidseisen te voldoen.

Donald Trump gooide roet in het eten

Maar toen werd Donald Trump verkozen tot president van Amerika. En die liep nogal achter met het invullen van belangrijke posities bij ambassades, ministeries en overheidsorganisaties. Zo had de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) – die nieuwe wet moet uitvoeren – jarenlang geen directeur. En de tijdelijke topman weigerde zijn handtekening te zetten. Totdat de brancheorganisatie Specialty Equipment Market Association (SEMA) met een rechtszaak begon te dreigen.

Geen V6 meer, maar een elektrische aandrijflijn

Hoe dan ook, niet alleen Trump gooide roet in het eten, ook de wereldwijde coronacrisis. De Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act is er nu - na vijf jaar - eindelijk door. Wynne was oorspronkelijk van plan om de 'nieuwe' DeLoreans te voorzien van een 350 pk sterke verbrandingsmotor (de originele PRV-V6 had slechts 132 pk), maar dat kan om emissieredenen niet meer. Dus heeft Wynne gekozen voor een elektrische aandrijflijn. Een DeLorean rijden met lage bijtelling? Het zou dus kunnen over een paar jaar.